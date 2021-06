La desconocida faceta musical de Julián López

"Actor, comediante y músico". Así se define Julián López en su biografía de Twitter e Instagram, donde se confiesa también como "cinéfilo y melómano".

Sus facetas como actor y comediante son conocidas por el público en general, ya que es casi imposible no haberse cruzado con él en alguno de las ficciones que ha protagonizado los últimos años, que no son pocas. En series lo hemos visto en Aída, Con El Culo al Aire y Fenómenos, y en el cine ha participado en proyectos como Torrente, Perdiendo el Norte, Pagafantas, No Controles, Que se Mueran los Feos y muchos más.

Sus trabajos como músico

Lo que no todos saben es que Julián López es un apasionado de la música y entre sus hobbies está la trompa, un instrumento que aprendió a tocar en su época de estudiante. El actor se apuntaba a las charangas de la Universidad y formaba parte de las bandas populares que tenía cerca, sumergiéndose así en un mundo que le ha dado más de una alegría. Además, sus estudios también estaban relacionados con la música. Se licenció en Magisterio especializado en Educación Musical por la Universidad de Castilla-La Mancha.

En La Hora Chanante y Muchachada Nui, (el primero en Paramont Comedy y el segundo en TVE), López trabajaba como cómico y músico, ya que se encargaba de elegir muchas de las bandas sonoras que acompañaban los sketches. Ambos programas marcaron el inicio de lo que ahora se conoce como "humor chanante", un estilo propio que creó junto a sus compañeros Carlos Areces, Joaquín Reyes, Raúl Cimas, Pablo Chiapella y Ernesto Sevilla.

En el terreno musical, el intérprete es miembro fundador quintento ManchaBrass, donde toca la trompa. Ha colaborado tanto en discos como en directo con grupos como Deluxe, Marlango, Lovely Luna, Los Punsetes, entre otros.

En este vídeo lo vemos en el escenario del programa de La2 No disparen al pianista, tocando la trompa junto al cantante Xoel López, que en ese momento hacía música con Deluxe.

Su desconocida pareja

En el terreno más personal, Julián López comparte su intimidad con Almudena Bonilla, una diseñadora de ropa vintage de la que ha compartido contadas imágenes en su cuenta de Instagram. No suelen acudir a alfombras rojas juntos, ya que no buscan ningún tipo de atención mediática.

Su personaje en Operación Camarón

El actor acude este miércoles a El Hormiguero junto a su compañera Miren Ibarguren para presentar su última película, Operación Camarón.

Con aspecto de pringado y dotes de concertista clásico, Sebas, un policía novato interpretado por Julián López, es perfecto para una peligrosa misión: infiltrarse como teclista en Los Lolos, una banda de flamenco-trap que va a tocar en la boda de la hija de un traficante local.