El desencadenante para que Leire dejase La Oreja de Van Gogh: planeaban un reencuentro con Amaia y sin ella

Los fans de La Oreja de Van Gogh intentar unir las piezas del puzzle para saber qué ha pasado con una de las bandas más míticas del pop español.

Este 14 de octubre, Pablo Benegas, Álvaro Fuentes, Xabier San Martín y Hartiz Garde anunciaban en su cuenta de Instagram la salida de Leire Martínez de la banda en un impersonal mensaje en el que se leía entre líneas que los conflictos entre ellos eran latentes. "No hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo", decían en un comunicado que horas después la cantante aseguraba no haber firmado. "Cuando considere, y me encuentre bien, yo misma contaré lo que sea", le aseguraba en un mensaje de texto a su amiga Mar Montoro, colaboradora del programa de TeleMadrid Juntos.

Así, todo son interrogantes sobre el detonante que habría propiciado la salida de Leire de la que ha sido su formación durante más de 17 años. Al parecer, según cuenta el experto Odiomalley, todo comenzó cuando Amaia Montero apareció por sorpresa en el concierto de Karol G en el Santiago Bernabéu a finales de julio. Su vuelta a los escenarios tras una etapa complicada en cuanto a su salud mental supuso un auténtico huracán en el fandom, el impulso perfecto para un comeback de la artista a gran escala.

Es ahí cuando, al parecer, un promotor propone a La Oreja de Gogh y Amaia llevar a cabo un concierto de reencuentro este verano en el que hacer realidad los deseos de todos aquellos que se dejaron la voz cantando Rosas en el Bernabéu. ¿La condición? Que Leire no estuviese en el escenario junto a sus compañeros.

Nunca llegó a suceder. La banda no pudo aceptar la propuesta porque tenían una gira con Leire firmada para esos mismos meses, pero eso no significa que los chicos ardiesen en deseos de volver con su ex vocalista. Es ahí cuando, presuntamente, Leire empieza a dejar ver su malestar y pone sobre la mesa la opción de abandonar el grupo. "No me gusta que se me ningunee", decía en la televisión navarra hace un mes. Ellos no la frenan y el resto es historia.

Su último concierto en Zaragoza este mismo fin de semana, 24 horas antes del anuncio de su separación, dejaba entrever la tristeza de la artista, que no pudo evitar derramar las lágrimas en el que iba a ser su último concierto con los que han sido sus compañeros durante 17 años.