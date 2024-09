El duro comentario de Leire Martínez sobre el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh: "Pero bueno, ¿y yo qué?"

Cada cierto tiempo nacen nuevos rumores sobre un posible regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh. El grupo, que firmó con su primera vocalista muchos de sus grandes éxitos, continuó su trayectoria musical tras la marcha de la cantante de Gipúzcoa en 2007 fichando a una nueva vocalista.

Ella era Leire Martínez, exconcursante del programa musical X Factor. Se alzaba como la voz ideal, pero no fue la única candidata. Edurne y Paula Rubio también se barajaron como posibles nuevas incorporaciones. "Fue conocerla y escucharla cantar y nos dimos cuenta de que era ella. Entendíamos la música de la misma manera. No sólo nos gustó su voz, sino que comprendíamos la música con la misma ilusión", dijo Pablo Benegas en 2008 en una entrevista.

Desde entonces, ya no se entiende a La Oreja de Van Gogh sin la artista de Errentería. Han pasado casi 17 años desde su llegada al grupo, pero la artista tiene que lidiar con la constante sombra de Amaia. Hace unos meses, la periodista Isabel Rábago se atrevió a afirmar que Montero volvería al grupo, algo que los protagonistas desmintieron.

"Parece que a todo el mundo se le olvida que hay una cantante en el grupo"

Más tarde, Amaia reaparecía cantando 'Rosas' en el Bernabéu de la mano de Karol G y los rumores volvieron a tomar forma. Pero no. La banda se mostró feliz por su recuperación en términos de salud, pero en ningún momento dieron pie a especulaciones sobre este regreso. Respetaron y dieron su lugar a Leire, que ahora reconoce en una entrevista con Navarra Televisión que se ha sentido ninguneada en muchas ocasiones por el público. En cierto modo, siente que no es suficiente todo el trabajo que ha hecho en estas casi dos décadas con LODVG.

"Es verdad que no me gustan las faltas de respeto. A mi que se diga que Amaia vuelve al grupo no me importa, no me afecta para nada, lo que no me gusta es que se me ningunee a mí cuando se dice eso. Quiero decir, si Amaia vuelve, pudiera ser verdad, o no... Yo es algo que ahora mismo no me planteo, y además será el grupo el que tenga que decir si esto va a ser así o no. A mí lo que no me gusta es escuchar y ver determinados comentarios de 'ah, pues bien, qué maravilloso que vuelva'. Pero bueno, ¿y yo qué? Parece que a todo el mundo se le olvida que hay una cantante en el grupo, que llevo 16 años. Me resulta feo eso, parece que no importa nada", asegura, muy tajante.