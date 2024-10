Primeras palabras de Leire Martínez tras su salida de La Oreja de Van Gogh: "Yo no he firmado el comunicado"

La reacción de Leire Martínez tras conocerse su marcha de La Oreja de Van Gogh ha sido, durante las últimas horas, el testimonio más buscado.

Ha sido la periodista Mar Montoro, que es amiga personal de la artista, la que ha podido charlar con la cantante donostiarra antes que nadie.

A través de un mensaje de WhatsApp, Leire Martínez dejaba entrever una profunda decepción por la manera en la que se han producido los acontecimientos. Según sus palabras, ella no sabía que la separación del grupo al que ha pertenecido durante más de 17 años se iba a hacer pública este lunes 14 de octubre, solo unas horas después de que rompiese a llorar en el que sería su último show en Zaragoza.

"El grupo ha comunicado lo que ha considerado. Yo no he firmado el comunicado. Cuando considere, y me encuentre bien, yo misma contaré lo que sea, pero por el momento no tengo mucho que decir", relataba de manera textual la presentadora en el programa Juntos, de TeleMadrid. Así, se deduce que la intérprete de Cometas por el Cielo no está atravesando un buen momento anímico.