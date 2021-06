Paco León adelanta la celebración de la llegada del verano con un desnudo integral

Es casi un habitual del verano, tanto como aquellos posados en la orilla del mar de Ana Obregón. Paco León se ha desnudado en una playa para dar la bienvenida al verano.

El actor, que ha mostrado una fotografía de espaldas en Instagram en la que se puede ver su cuerpo completamente desnudo, ha dado el pistoletazo de salida a la temporada estival al atardecer en una playa muy ligero de ropa. Junto a la imagen, el actor incluye un texto en el que asegura que este verano estará de rodaje y echará de menos encontrarse con el mar.

"Ya está aquí el verano y el mar más lejos que nunca. Este año toca preparar y rodar en Madrid hasta final de Septiembre. Lo voy a echar de menos".

No es la primera vez que el actor y director de cine se desnuda en Instagram. Paco León acostumbra a mostrar su cuerpo sin ropa en las redes sociales donde ha llegado a desafiar a la censura mostrándolo todo en sus fotografías. "Ellos ponen los límites y yo apuro todo lo que me dejen", llegó a decir en una ocasión cuando su foto no pasó el filtro y la subió con un cartel sobre su zona genital que ponía: "censurado".

Parece que Paco León no tiene intención de dejarse amedrantar por la censura y que tiene pensado seguir mostrando su cuerpo desnudo a sus seguidores, mientras Instagram lo consienta.