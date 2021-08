El desorbitado precio del divorcio de Kelly Clarkson y Brandon Blackstock

¿Quién iba a decirle a Kelly Clarkson que divorciarse le costaría tanto dinero? Según ha comunicado la revista People, fue un juez del Tribunal del Condado de Los Ángeles quien ha ordenado que Kelly Clarkson pague 150.000 dólares al mes a su exesposo, después del anuncio de su divorcio. La orden se produjo después de que ambas partes no llegaran a un acuerdo. La orden del juez no ha dejado lugar a dudas y, aunque no se cumplan las cifras que había solicitado Brandon Clackstock, estas continúan siendo desorbitadas.

Brandon Blackstock recibirá 150.000 dólares en concepto de manutención, más otros 45.000 dólares adicionales para la de sus hijos, River Rose y Remington, de siete y cinco años, respectivamente. Después de siete años, el matrimonio entre la cantante y el representante musical llega a su final y este ha salido, nunca mejor dicho, demasiado caro.

El motivo de la ruptura entre Kelly Clarkston y Brandon Blackstock

El pasado junio de 2020, la intérprete de Stronger solicitó el divorcio y poco después obtuvo la custodia de los dos pequeños. En principio, Brandon Blackstock había solicitado una pensión de 500.000 dólares más otros 100.000 dólares para la manutención de los críos. La cifra no ha sido la que él había solicitado pero tampoco ha sido baja.

El panorama de la pareja ha cambiado mucho, desde que se produjera la sonada boda de 2013, cuando sonaron las campanas en Tennessee. Kelly y Brandon se habían conocido en los Premios de la Academia de la Música Country en 2006. Seis años después comenzaron una relación y no tardaron mucho en contraer matrimonio. Finalmente, el 2021 ha sido el año de su ruptura definitiva.

Kelly Clarkson saltó a la fama al ser la ganadora de la exitosa primera temporada de American Idol. Stronger y Because of You son solo algunos de los temas más famosos de la cantante, que ahora debe hacer frente a la separación con Brandon Blackstock.