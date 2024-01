Los detalles que no viste del vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas 2023

Cristina Pedroche es la reina de las Campanadas diez años después de su primera aparición en Nochevieja. El vestido de la presentadora madrileña ya es una tradición más de la navidad y cada 31 de diciembre millones de personas se reúnen delante de sus televisores para tomarse las uvas con ella y ver cómo va vestida.

Año tras año, ha ido perfeccionando la idea junto a su fiel estilista Josie y en 2023 arrasó con un look inspirado en la madre naturaleza, que rendía homenaje a la vida y el agua. Concordaba con su propia historia, ya que en verano dio a luz a su hija Laia. Estaba confeccionado un 80% por materiales orgánicos y vivos.

La capa estaba hecha con una base de lana reciclada en la que se practicó un cultivo hidropónico en el que enraizaron distinta amaranto rojo y plantas capuchinas. También su vestido fue elaborado con material reciclado. En concreto, con un tejido orgánico hecho a partir de gelatina, agar, glicerina y agua. Este material efímero se trabaja a través de calor y, al moldearse, resultó un vestido en color verde agua

Lo que esconde el vestido de Cristina Pedroche

Para adentrarnos en la fantasía del vestido de Cristina, Josie se ha pasado por Zapeando y ha aclarado todo lo que no se vio, como cómo lo llevaron: iba metido en una cubeta de tres metros. "Iba todo estirado y cuando se metió en el maniquí ya adoptaba la forma".

Cuando comenzaron en 2014, recuerda el estilista, pedían cuatro personas para transportarlo todo y les dijeron que no y en esta ocasión fue distinto. Son conscientes del tirón que tiene nuestra madrileña favorita.

¿Dónde está ahora el vestido? Lo tiene la diseñadora Paula Ulargui a la espera de finales de 2024, cuando se lo vaya a poner Dabiz Muñoz (otra tradición navideña). Eso sí, hay que tener mucho cuidado porque si se moja se deshace: "Si le cae agua caliente, desaparece".

Lo contrario que sucede con la capa, ya que al tener plantas vivas hay que regarlas para que no se mueran.

Josie ha confesado que ha sido uno de los años más difíciles de preparar porque al no ser tela, sino un cultivo no se podía controlar el crecimiento y para frenarlo lo metieron en la cubeta. Además, otro de los problemas era que olía muy mal: "Cristina sabía que estaba húmedo y no olía bien. Era como vida y crecimiento".

Sobre el color verdoso que tenía, no era tinte sino alga natural. "En algunas partes estaba tratado de unas formas y así le dábamos esas tonalidades y parece una ola", ha señalado.

El estilista ha confirmado que la inspiración detrás del vestido es que en primavera de 2023 vio agua contaminada y eso le hizo pensar lo que teníamos bajo los pies: "Pensé 'si todo esto está así, habrá un momento que nos dolerá la cabeza' y le dije que me gustaría hacer un vestido que al regarlo saliera vida".

"Se fue hilando y fue una defensa del cuidado del agua a través de la vida", ha dicho.

