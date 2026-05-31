Un Pablo Alborán pletórico llena el Roig Arena de Valencia con lágrimas, confesiones, ritmo y mucha emoción

Clickbait fue el tema con el que, un poco más tarde de las 21:00, Pablo Alborán saltaba al escenario del Roig Arena. Desde el minuto uno se metió al público en el bolsillo, cambiando parte de la letra para hacer guiños a Valencia.

Se notaba que la noche era diferente para Pablo. Valencia ha sido un lugar refugio para él y su familia, tal y como confesó durante la noche, debido a la grave enfermedad de un familiar directo que estuvo tratándose en el hospital la Fe. Algo que le hizo pasar una temporada viviendo en la capital. Pero, además, Alborán estaba a punto de celebrar su cumpleaños en unas horas. De hecho, aunque todavía no había cambiado el día en el calendario al terminar el concierto, todo el público le despidió cantándole el cumpleaños feliz.

Hubo varios momentos de la noche en los que el malagueño no pudo evitar que se le saltasen las lágrimas recordando lo duros que fueron los momentos vividos en el hospital valenciano. Y también cuando, presentando Planta 7, quiso agradecer al personal de la Fe todo lo que hicieron por su familia y por todas las personas que pasan por allí en una situación tan delicada. Planta 7 terminó con una proyección en las pantallas invitando al público a hacerse donante de médula.

Una escenografía aparentemente sencilla, pero sólo en apariencia, porque el despliegue técnico era espectacular. Un juego de luces que conseguía transformar el Roig Arena para poder transitar por todas las emociones que iba creando Pablo, a través de su música, desde el escenario. Todo tipo de atmósferas para todo tipo de sensaciones, desde las que erizaban la piel hasta los bailes latinos más fogosos. Pese a estar todo pensado al milímetro, el cantante dejó que las cosas fluyeran para improvisar en muchos momentos y ganarse la complicidad del público. Algo que no siempre ocurre en conciertos tan trabajados.

Pablo Alborán aprovechó su encuentro con el público valenciano para presentar Tiempos bonitos, su nueva canción. Un tema que todavía no ha lanzado, pero que quiso compartir en este directo con todos los que allí estaban.

Otro de los momentos emotivos fue cuando hizo subir a varias personas del público al escenario. Dos de esas personas eran familiares suyas. Y una de ellas cumplía 15 años esa noche, así que pidió a todo el público que le acompañasen para cantarle el cumpleaños feliz, y así lo hicieron las 16.000 personas que llenaron el Roig Arena.

Como ya hemos dicho, la noche estuvo plagada de emociones, tanto es así que Pablo Alborán tuvo que interrumpir una de sus canciones porque dos personas del público se estaban pidiendo matrimonio. Así que dejó de cantar, e hizo partícipe a todo el auditorio del momento que estaban protagonizando estas dos personas junto a sus acompañantes que les iluminaban con sus móviles Y, por cierto, dijo sí.

No había más que fijarse en las caras de la gente y en lo que decían al salir del directo para quedarse con la sensación de que Pablo Alborán, en el Roig Arena, se había ganado un trocito más del corazón de los 16.000 asistentes que disfrutaron de su show en directo.