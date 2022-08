El día que Lady Di arrasó al bailar junto a John Travolta en la Casa Blanca

Te interesa El vestido inspirado en Lady Di que ha elegido Teresa Andrés Gonzalo para su boda con Ignacio Ayllón

Lady Di es sin duda uno de los personajes más queridos de la historia. No solo tenía un carisma brutal, sino que revolucionó una institución tan tradicional como la Corona británica con su personalidad explosiva y se convirtió en un icono para toda una generación. Precisamente, era su amabilidad y su cercanía hacia todo el mundo lo que la hacía tan interesante para la opinión pública.

En 1985, hizo algo que pocos miembros de la realeza habían hecho en su vida: salir a bailar con una estrella de cine.

Fue durante una recepción que organizó el entonces presidente de EEUU, Ronald Reagan, para celebrar la visita del príncipe Carlos y la princesa de Gales. A esta velada acudió John Travolta, que ya había protagonizado Grease, y su labor era organizar el baile.

Según detalló el actor, Nancy Reagan, la mujer del mandatario, fue la que lo animó para que le pidiera a Lady Di salir a bailar y así fue. De hecho, Diana solicitó previamente que invitaran a John al acto.

Así recuerda John Travolta el baile con Lady Di

"No recuerdo que me pidieran que la invitara a bailar. Tuve el gran privilegio y honor de haber tenido este momento. Tenía que dirigir el baile y asegurarme de que nos divirtiéramos. Fue la parte más fácil, pero saludar a Diana adecuadamente, tener la confianza suficiente e invitarla a bailar, todo esto fue una tarea difícil", reveló el actor en una entrevista con Esquire.

"Recuerdo la decoración. Estábamos en la Casa Blanca. Era medianoche. La escena es como un sueño. Me acerco a ella, le toco el codo, la invito a bailar. Ella se da la vuelta y me regala esa sonrisa cautivadora, solo un poco triste, y acepta mi invitación. Y ahí estábamos, bailando juntos como si fuera un cuento de hadas. ¿Quién podría imaginar que me pasaría algo así algún día? Fui lo suficientemente inteligente como para registrar esto en mi memoria como un momento mágico muy especial", detalló.

Clint Eastwood también bailó con Lady Di

Cuando John Travolta pidió bailar a Lady Di, todas las demás parejas que estaban en la pista se retiraron para dejarlos solos. Pero no fue el único con el que la princesa de Gales bailó, también pudo hacerlo Clint Eastwood.

Sin duda fue muy momento icónico de la historia que John Travolta jamás olvidará.