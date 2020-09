Pablo Alborán charló con Pablo Motos de muchas más cosas además de su nuevo disco 'Vértigo '. El cantante no tuvo reparos en hablar del famoso vídeo de hace unos meses donde admitía su homosexualidad: "El juicio no lo hago yo, ni me lo han hecho a mí, quien lo haya hecho tiene un problema". Además, el cantante ha interpretado por primera vez 'Si hubieras querido' y ha contado una divertida anécdota que le ocurrió con una fan cuando iba a hacer la compra al supermercado.

Acababa de comenzar el 2020 cuando Pablo Alborán ya adelantaba que este año habría nuevo disco, aunque le faltaba tiempo para perfilar las canciones que formarían parte de él, además de terminar de darle forma al proyecto con un nombre, una identidad...

Así, el cantante lanzará el esperado álbum 'Vértigo' el próximo 6 de noviembre, y para promocionarlo el malagueño ha acudido a El Hormiguero de Pablo Motos, donde no dudó en abordar un tema personal que dio mucho que hablar hace unos meses: el anuncio de su condición sexual. "Lo que dije lo dije como y cuando quería, y en el momento que yo quería", destaca el cantante, que se grabó a sí mismo en un emotivo vídeo en el que se abría en canal como nunca lo había hecho.

¿Cómo fueron los siguientes días?, le preguntaba Pablo Motos. "Igual, me mentí en el estudio, me puse a componer, ha sido igual, realmente ha sido igual", asegura el cantante, que también ha dado las gracias a su familia por apoyarlo -y criticarlo- desde la sinceridad y el cariño. "Para mí no eres Pablo Alborán, eres mi hijo, y me voy a sentir orgullosa siempre". Esas son las palabras que su madre no ha dejado de repetirle desde que comenzó su carrera.

Además, el malagueño ha explicado que a partir de la difusión del vídeo le "han llegado historias muy bonitas". Hijos que le enseñaban el vídeo a su padre y decían "ya está". "Mi hijo me ponía el vídeo y no hacía falta hablar" , le dijo un padre en una ocasión. "El juicio no lo hago yo, y el juicio tampoco me lo ha hecho a mi. Y el que lo haya hecho tiene un problema", sentencia el cantante al hablar sobre aquellos que hayan podido juzgarle por su homosexualidad.

SU DIVERTIDA ANÉCDOTA CON UNA FAN

¿Sueles chequear las canciones nuevas en el coche o en casa?, le preguntaba Pablo Motos antes de que Pablo Alborán explicase una divertida y surrealista anécdota que le sucedió con una seguidora. "Escucho las canciones en el coche, en casa... Y entonces me subo en el coche y yo soy bastante macarra, puse la música a tope, e iba a la compra. Y de repente veo una chica en el semáforo parada haciendo así...", cuenta mientras hace aspavientos. El cantante se pensó que la fan le iba a pedir una foto, pero en realidad intentaba otra cosa... ¡Encontrar la canción que sonaba en Shazam, pero no había salido todavía!

"Agarré el coche, no le dije nada y me fui. Me acojoné. Pensé y si ha grabado un trozo...", explica el cantante, que se ha dirijo a la chica como "individua de mi corazón".

CANCIÓN INÉDITA EN DIRECTO

Pablo Alborán canta, en riguroso directo y por primera vez, su nuevo single 'Si hubieras querido' en 'El Hormiguero 3.0'.