El emotivo mensaje de Pablo Alborán tras hacer pública su homosexualidad: "Me estáis inspirando muchísimo"

Pocos cantantes habían causado tanto revuelo e interés mediático como Pablo Alborán, que desde que anunció públicamente su homosexualidad no ha dejado de recibir el cariño y el apoyo de sus fans. También muchos compañeros de profesión han querido aplaudirle por su valentía, mostrándole todo su cariño y apoyo a través de las redes sociales.

Chenoa, Alejandro Sanz o su amigo Pablo López fueron algunos de los que no dudaron en comentar y celebrar la sinceridad del malagueño, que también recibió de sus fans un cariño inconmensurable que hizo que su nombre estuviese en tendencias durante varios días.

"Familia, un millón de gracias por todos los mensajes que estoy recibiendo estos días, por todos los mensajes de cariño y de amor, por las cosas tan personales y tan bonitas que me estáis compartiendo", decía el cantante en unos vídeo-selfies que Alborán publicó en sus stories.

"Estoy recibiendo historias preciosas, super inspiradoras. Me alegro muchísimo de todas las cosas bonitas que me estáis diciendo y que sepáis que me estáis inspirando muchísimo para todo lo que viene", aseguró a sus seguidores antes de añadir que se siente "super feliz" y que les mandaba "un beso fuerte".

¿Servirán todas estas historias de superación personal como inspiración para su nueva música? El cantante charlaba a finales del mes de enero con Juanma Romero del sonido de su nuevo disco, que calificaba como "raro" porque "no puedes evitar influenciarte por lo que escuchas". Este nuevo álbum estaba previsto para finales de 2020, pero no queda claro si la pandemia ha retrasado su estreno o no.

Con motivo del Día del Orgullo, el cantante aprovechó para unirse a las reivindicaciones publicando un arco iris pintado en un paso de cebra junto al mensaje: "Dibuja libremente el camino...".