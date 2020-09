Pablo Alborán habla de los secretos de 'Vértigo' y 'Si hubieras querido' en Levántate y Cárdenas

Pablo Alborán tiene nuevo disco bajo el brazo, titulado Vértigo, que está compuesto por 12 canciones de las que poco a poco vamos sabiendo más a través de un original juego de pistas.

Así nos llega este esperado primer adelanto, bajo el nombre de 'Si hubieras querido'. Una canción de la que hemos podido escuchar algunos sugerentes acordes, que evocan la sutileza de los sonidos arabescos.

Todo está ya listo para el lanzamiento de este quinto álbum de estudio y, aunque de momento no tenemos fecha de estreno, Alborán nos propone un 'juego' a través del cual vamos poco a poco descubriendo más sobre este Vértigo: cómo suenan sus canciones, títulos... Y una web en la que sumergirnos de lleno en este mar de pistas: www.sihubierasquerido.com

"Familia, os propongo un juego.. Estos días iré subiendo posts que contendrán palabras clave que os abrirán contenido exclusivo en la web que destaco en mi stories. Mañana empezamos el juego, ¿estáis listos para emprender este viaje conmigo?", comentaba en un post.

El título de Vértigo "es el título más honesto que podía darle a este álbum. Porque amar da vértigo, que no te quieran da vértigo, el momento que estamos viviendo da vértigo, pero por otro lado, si no sientes vértigo, es que no estás vivo", asegura el malagueño. Un álbum en el que también podremos escuchar alguna colaboración, y un sinfín de estilos musicales.

De los sonidos arabescos a las baladas, pero también ritmos más bailables y toques electrónicos, así nos presenta Pablo Alborán este pequeño aperitivo sonoro de Vértigo, del que hablaremos este viernes 25 de septiembre en directo en Levántate y Cárdenas:

