Drake, bajo sospecha: las relaciones con menores y famosas que reavivan los rumores de pederastia

¿Es realmente Drake un pederasta? El artista lo niega en la canción The Heart Pary 6, que lanzó en respuesta al beef que Kendrick Lamar le tira en Not Like Us. Sin embargo, la actuación del rapero en la Super Bowl, repleta de ataques al intérprete de God's Plan, ha vuelto a sacar a la palestra sus cuestionables actitudes con jóvenes menores de edad.

A pesar de que no hay pruebas formales ni ninguna causa abierta en este sentido contra Drake, Kendrick Lamar no se corta al llamarle pederasta y señalarle como padre de una hija secreta a la que se niega a conocer. Así, en las redes sociales se recuerdan las polémicas que dieron lugar a estos afilados ataques.

Kendrick acusa a Drake de tener un lado oscuro y la guerra entre ellos no hace más que intensificarse. Tanto es así que Drake ha demandado a Universal por dar luz verde a la canción que avivó las especulaciones, Not Like Us, que en los pasados Premios Grammy fue reconocida como Mejor Canción y Mejor Grabación.

El beso de Drake a una fan menor de edad

Son varias las controversias en las que Drake se ha visto envuelto. La primera de ellas ocurrió en 2010, cuando el artista giraba por Norteamérica con el disco Thank Me Later.

Era una promesa del rap y el ídolo de un montón de jóvenes. Una de ellas se subió al escenario y él le plantó un beso en la boca sin mediar palabra. Luego vinieron las preguntas. "¿Cuántos años tienes", le dijo. "17", respondió ella. "¡No, puedo ir a la cárcel!", exclamó antes de preguntarle '¿pero cómo estás así?', refiriéndose a su físico. "Bueno, mira, me divertí. No sé si deba sentirme culpable o no, pero me divertí. Me gusta la forma en que tus pechos se sienten contra mi pecho. Solo quiero darte las gracias", dijo.

Su cuestionada relación con Millie Bobby Brown

18 años de diferencia de edad no impidió que se hiciesen amigos. Todo empezó cuando él tenía 32 y ella 14, pero su amistad no se conoció hasta que cumplió 18, cuando en la alfombra roja de los Premios Emmy contó con toda la naturalidad que tenían una relación muy cercana. "Le quiero. Honestamente, es tan fantástico, un gran amigo y un gran modelo a seguir. El otro día le escribí diciéndole que le echaba de menos y él me contestó que él a mí más", decía.

Sus palabras generaron un sinfín de críticas, algo a lo que la actriz de Stranger Things no tardó en responder. "¿Tenéis que hacer de una amistad maravillosa vuestro titular? Sois tan raros... de verdad. Soy afortunada de tener gente en la industria que sacan tiempo para ayudarme en mi carrera y me ofrecen su sabiduría y experiencia. Me siento bendecida por tener gente increíble en mi vida. No elegís eso por mí. Es bonito tener gente que entiendan lo que hago. Ahora volved a hablar sobre problemas reales de este mundo en vez de mis amistades... caray", defendió.

Billie Eilish, también en las especulaciones

Otro de los nombres que rodea esta polémica es el de Billie Eilish. Los comentarios negativos llegaron cuando a la artista, que entonces tenía 18 años, le preguntaron quién era la persona más famosa que tenía en la agenda de su teléfono móvil. Ella mencionó a Drake, y dado el aluvión de críticas, reaccionó muy contundente. "Todo el mundo es muy sensible. ¿Un hombre adulto no puede ser fan de un artista?", se preguntaba.

"O sea, ¿realmente me vais a decir que Drake es siniestro por ser fan mío, pero luego vais a votar a Trump?¿ Qué demonios es eso?", añadía.