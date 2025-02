Lady Gaga canta 'Holdy My Hand' en la Super Bowl como homenaje a las víctimas de desastres

Aunque Kendrick Lamar fue el encargado del show musical del intermedio de la Super Bowl, Lady Gaga también estuvo presente en el espectáculo deportivo, donde llevó a cabo un emotivo homenaje dedicado a las numerosas víctimas de varios desastres ocurridos este año. Entre ellos, los recientes incendios forestales de Los Ángeles, el atentado terrorista en Nueva Orleans o el huracán Helene.

En un segmento especial previo al encuentro, Lady Gaga aparecía sentada al piano rodeada de una multitud para cantar Hold My Hand, la banda sonora original que forma parte de la película de Tom Cruise Top Gun: Maverick. La actuación, grabada previamente, también contó con la participación de estrellas del deporte como Tom Brady, Michael Strahan y Terry Bradshaw.

"Así que llora esta noche, pero no sueltes mi mano", cantó Gaga en inglés, transmitiendo un mensaje de esperanza."Puedes llorar hasta la última lágrima, no me iré hasta que lo entiendas. Prométeme que me cogerás de la mano".

"Este lugar, Bourbon Street, siempre ha sido el corazón y el alma de Nueva Orleans. Este año comenzó con un ataque terrorista que intentó quebrantar su espíritu", expresó Strahan mientras caminaba por la calle con una camiseta que decía "NOLA Strong" (Fuerza Nueva Orleans). Por su parte, Brady, vistiendo una camiseta del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, destacó la fortaleza de la ciudad: "La resiliencia de Nueva Orleans es un reflejo de la determinación de nuestro país. Ante la tragedia, no nos rendimos: nos unimos, nos levantamos y nunca dejamos que el mal triunfe".