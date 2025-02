"A minor": el mensaje oculto en la Super Bowl con el que Kendrick Lamar acusa a Drake de pederastia

Kendrick Lamar golpea donde duele, y su actuación en la Super Bowl de Nueva Orleans ha estado llena de dardos para Drake. Su beef con el rapero no deja de intensificarse y ha sido el protagonista del show del intermedio, que ha mezclado funk, jazz y soul, y estuvo lleno de reivindicaciones sobre la identidad racial, la lucha social o la pobreza.

Entre todos los detalles que incluyó el espectáculo, como la bandera de la comunidad afro en el vestuario de los bailarines, hubo uno que no pasó desapercibido para el público conocedor de la ardua batalla que libran Kendrick Lamar y Drake. Not Like Us, la canción principal del espectáculo, contiene duras imputaciones a Drake, al que acusa de pederastia y de tener una hija secreta a la que se niega a conocer.

Aunque no hay pruebas concluyentes ni cargos formales, Lamar mantiene que Drake ha tenido comportamientos cuestionables con menores de edad.

Haciendo referencia a la polémica letra de Not Like Us, el rapero utilizó un colgante con forma de A lleno de brillantes para intensificar su mensaje fuera de la música. Esta inicial hace referencia al término 'A minor', un juego de palabras entre la nota La Menor y una menor.

Not Like Us, que se llevó en los pasados Premios Grammy dos galardones en las categorías principales -Mejor Canción y Mejor Grabación- encontró respuesta en el tema de Drake The Heart Part 6, donde niega ser un pederasta.

Estas acusaciones al rapero sobre sus relaciones con menores surgen de varias controversias. En 2018, la actriz Millie Bobbie Brown, que entonces tenía 14 años, reveló que mantenía contacto frecuente con Drake, quien le enviaba mensajes de texto dándole consejos sobre chicos.

También su relación con Billie Eilish fue cuestionada cuando salió a la luz que el artista charlaba con ella cuando tenía 17 años.