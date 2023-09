El drama de Adele con el look para el concierto de Beyoncé: "Voy a parecer una bola de discoteca"

Adele es muy cercana y natural con sus fans en sus conciertos.

La artista británica siempre tiene algo anecdótico que contar a los asistentes de sus conciertos en Weekends with Adele, su residencia en el Caesars Palace de Las Vegas.

Como todos sabemos, la intérprete de Hello es muy fan de Beyoncé, y entre canción y canción, ha contado al público que por fin va a tener la oportunidad de acudir al Rennaisance World Tour, la apoteósica gira con la que se está recorriendo el mundo.

"Voy a ver a Beyoncé el lunes, estoy muy emcionada", ha contado la artista y rápidamente ha recibido un aplauso y vítores.

"Ya sabéis que me gusta arreglarme cada fin de semana, y obviamente este es su show de cumpleaños y estaba en plan 'no puedo vestirme de plateado, no puedo hacerle eso a mi chica pero no me voy a vestir de plateado, ni siquiera tengo nada plateado. Me pondré un chandal negro y ya está'", ha expresado la cantante, que es conocida por su sobriedad a la hora de vestir.

Adele ha hecho una pausa y ha continuado contando su drama con el look: "La otra noche me quede despierta hasta las tres de la mañana mirando ropa con bolas de brillo en Amazon", ha confesado la artista, provocando la carcajada de su público.

"Ella [Beyoncé] le ha pedido a todo el mundo que se vista [así], así que voy a parecer muy cutre vestida como una bola de discoteca, es todo de Amazon y llega el fin de semana mientras estoy aquí, así que Dios sabe lo que voy a parecer", ha dicho entre risas.

Estamos deseando de que llegue el día para ver el look con el que nos sorprende Adele.