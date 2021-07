Dulceida responde a los que la acusan de "capitalizar su ruptura" por este polémico vídeo

Fue a principios del mes de julio cuando la influencer Dulceida y su mujer Alba Paul desvelaban que estaban atravesando una crisis de pareja y que antes de decidir si su relación se terminaba o no, pasarían un mes entero separadas. Mientras Paul se quedaba en Barcelona, Aida Domenech ponía rumbo a la isla de Ibiza.

Allí ha alquilado una villa de ensueño para pasar un mes con los influencers que pertenecen a su agencia de representación, In Management. Numerosos rostros conocidos han compartido en sus redes sociales lo bien que se lo estaban pasando: Anabel Pantoja, Nagore Robles, Madame de Rosa, Jedet, etcétera. Salidas a cenar, paseos en barco, rutas por calas de aguas cristalinas y un montón de actividades.

Una sesión de KAP muy polémica

La entrenadora Magali Dalix puso en marcha con varias influencers una sesión de KAP (Kundalini Activation Process), un proceso de catarsis y relajación que busca que la persona reconecte con su alma a través de la estimulación del sistema nervioso. Dulceida grabó la sesión y compartió el vídeo en su Instagram, donde muchos se quedaron sorprendidos al ver a la joven llorando durante la clase. "Aunque me veáis así, al terminar me he sentido más en calma que nunca conmigo misma, me ha servido para conocerme un poco más", escribía la prescriptora para tranquilizar a sus seguidores.

Sin embargo, algunos usuarios no han visto bien esta exposición y han acusado a la influencer de "capitalizar su ruptura". Además, muchos han aprovechado para cuestionar este tipo de terapias. "Que se gaste el dinero en un psicólogo en vez de tanta tontería, y encima lo publica en redes fomentando las pseudoterapias", criticaba una seguidora.

La respuesta de Dulceida

Ante la avalancha de comentarios, Aida Domenech ha decidido bloquear todas las cuentas que le dediquen mensajes despectivos o con faltas de respeto. "Estoy bloqueando a todas las cuentas que están faltando el respeto en estos momentos. Compartir tu vida en redes no significa que tengas que aguantar insultos o que te desee cosas muy feas. Pero no le quiero dar importancia a esas personas y si a los que estáis con amor y respeto, que sois la gran mayoría. A todo los miles de mensajes bonitos diarios, gracias", escribía en Instagram.

Su todavía mujer, Alba Paul, también aprovechó para pedir respeto en estos momentos tan difíciles. "La gente que insulta a Aida y me nombre a mí como excusa, me hace el mismo daño que si me lo dijeran a mí. Así que haré lo mismo que ella, no quiero faltas de respeto, ni amenazas ni presiones. Esto es cosa de dos y os metéis con una persona a la que quiero y respeto. Así que basta ya", comentó.