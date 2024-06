Las duras palabras de Céline Dion sobre su enfermedad: "Es como si me estrangularan"

Céline Dion lleva más de dos años batallando contra el síndrome de la persona rígida, una dura e incurable dolencia neurológica que le impedía actuar y supuso que cancelara su gira en dos ocasiones.

Retirada de los escenarios, la cantante canadiense ha querido llevar su historia a la pequeña pantalla con Soy Céline Dion, un documental que repasa cómo han sido los últimos meses de su vida. Sus fans saben que ha tenido que enfrentarse a espasmos musculares, sin embargo, ella misma ha confesado que su enfermedad es mucho peor de lo que parece.

En una entrevista con la NBC, la artista de 56 años ha señalado que siente "como si la estrangularan". "Como si alguien te empujara la laringe y la faringe, estoy hablando, pero no puedo alzar más la voz o reducir el caudal", ha contado.

Además, el síndrome de la persona rígida le afecta al abdomen, la columna y las costillas: "Son calambres, pero es como si estuvieras en una posición en la que no puedes desbloquearlos". "En un momento me rompí las costillas, porque a veces, cuando es muy grave...", ha reflexionado.

Entre lágrimas, Céline ha desvelado que llegó a pensar en que era culpa suya: "Al principio me preguntaba: ¿por qué yo?, ¿Cómo ha pasado esto?, ¿Qué he hecho?, ¿Es por mi culpa?... La vida no te da ninguna respuesta".

"Tengo dos opciones. O entreno como una atleta y trabajo superduro, o me apago y se acabó, me quedo en casa, escucho mis canciones y canto frente al espejo. He escogido trabajar con todo mi cuerpo y alma, de pies a cabeza, con un equipo médico. Quiero ser lo mejor que pueda ser. ¡Mi objetivo es volver a ver la Torre Eiffel! Tengo esta fuerza dentro de mí y sé que nada me va a detener", ha contado, mostrando positivismo.