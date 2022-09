El duro comunicado de Laura Pausini: zanja la polémica del 'Bella Ciao' y critica haber sido "arrastrada y utilizada"

Después de varios días de tensa polémica en redes sociales por el gesto que tuvo Laura Pausini durante su visita a El Hormiguero y que no terminó de gustar, la cantante se ha cansado y ha querido mandar un comunicado para zanjarlo.

En su visita a El Hormiguero, junto a Pablo López, Antonio Orozco y Luis Fonsi jugaron con Pablo Motos a Fulgor, un desafío que consiste en cantar una canción que contenga los criterios que dan Trancas y Barrancas: que incluya determinada palabra, que sea en un idioma concreto... Y cuando tocó entonar un tema en italiano, a Pablo Motos se le vino a la cabeza el Bella Ciao.

"No, no, es una canción muy política, no quiero cantar canciones políticas", dijo Laura Pausini en voz alta, anunciando al presentador sus reticencias a seguir cantando esa canción.

Laura Pausini zanja definitivamente el debate por el 'Bella Ciao'

Tras muchos días, ha compartido en Twitter un duro comunicado en el que ha dado por zanjada la polémica y pide a la gente pasar página.

Ha comenzado hablando sobre el episodio vivido en El Hormiguero: "En una situación televisiva improvisada y de puro entretenimiento, opté por no cantar un himno que se ha utilizado reiteradamente a lo largo de los años en diferentes contextos políticos italianos".

"Como mujer, antes de ser artista, siempre he estado a favor de la libertad y de los valores ligados a ella", ha recordado, enfatizando que "aborrece cualquier movimiento político de carácter autoritario", ya que siempre ha defendido "los derechos y libertades".

Así, ha insistido en que "su música y su carrera" siempre han demostrado estos valores.

Laura Pausini se desvincula de las elecciones en Italia

La artista también ha cargado duramente contra la campaña que se ha realizado estos días contra ella: "Quería evitar ser arrastrada y utilizada en un momento tan acalorado y desagradable de la campaña electoral italiana, pero lamentablemente fue así".

Por ello, ha concluido: "Respeto a mi público y lo seguiré haciendo, con la libertad de elegir como expresarme".

Este gesto supone el fin de una polémica que ha durado varios días.