Laura Pausini explota y revela por qué no cantó 'Bella Ciao' en 'El Hormiguero'

Las redes sociales siguen debatiendo sobre el gesto que tuvo Laura Pausini durante su visita a El Hormiguero y que no terminó de gustar.

Junto a Pablo López, Antonio Orozco y Luis Fonsi jugaron con Pablo Motos a Fulgor, un desafío que consiste en cantar una canción que contenga los criterios que dan Trancas y Barrancas: que incluya determinada palabra, que sea en un idioma concreto... Y cuando tocó entonar un tema en italiano, a Pablo Motos se le vino a la cabeza el Bella Ciao.

"No, no, es una canción muy política, no quiero cantar canciones políticas", dijo Laura Pausini en voz alta, anunciando al presentador sus reticencias a seguir cantando esa canción.

¿Qué significa la canción 'Bella Ciao'?

Rápidamente, las redes se han llenado de comentarios donde se critica a la artista por su decisión. El tema, a pesar de que se popularizó por la serie La casa de papel, surgió durante la IIGM como himno antifascista contra Mussolini.

La entonaban los soldados partisanos, que alzaban la voz junto a sus camaradas y simpatizantes anhelando una libertad que todavía no habían conseguido.

La letra hace referencia a que la vida se va (bella ciao, adiós bella) sino se lucha por el triunfo de la libertad. La muerte era un destino si el sacrificio merecía la pena para conseguir el fin último: la liberación del fascismo. También llama a honrar la memoria de los caídos y recordar su legado.

Laura Pausini zanja el debate sobre la canción 'Bella Ciao'

El tema ha llegado incluso a la política, donde Adriana Lastra, la política del PSOE, ha señalado: "Negarse a cantar una canción antifascista dice mucho de la señora Pausini, y nada positivo".

Finalmente, la cantante italiana se ha hartado y ha querido zanjar este tema. Lo ha hecho a través de Twitter, donde ha querido desvincularse de cualquier ideología: "No canto canciones políticas ni de derecha y ni de izquierda. Lo que pienso de la vida lo canto desde hace 30 años".

Además, ha explicado: "Que el fascismo sea una vergüenza absoluta me parece obvio para todos", dejando claro que piensa de este tema: "No quiero que nadie me use para propaganda política. No se inventen lo que no soy.

No se sabe si con este gesto se zanjará el debate, pero es seguro que seguirá dando de que hablar durante algunos días.