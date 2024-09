El duro motivo por el que Luis Fonsi casi abandona la música: "Quise dejarlo todo"

La salud mental afecta cada vez a más personas. La ansiedad o la depresión son algunos de los problemas que nos obligan a parar durante un tiempo para descansar y sanar. No importa la profesión o el dinero, se trata de crisis que afectan a muchos, como le sucedió a Luis Fonsi.

Es uno de los cantantes más exitosos del mundo y su tema Despacito se ha convertido en una leyenda en la historia de la música latina, pero el puertorriqueño estuvo en dos ocasiones muy cerca de despedirse de la música por salud mental.

La primera de ellas le sucedió cuando solo tenía 11 años, como reveló en una entrevista con Hola, después de mudarse de Puerto Rico a Orlando (Estados Unidos). La barrera idiomática le afectó mucho, llegando al mundo de caer en una importante depresión: "Fue un año fuerte, caí en depresión y dejé de cantar, no me sentía cómodo".

Pocos años después, al entrar en la Universidad, sus demonios volvieron a jugarle una mala pasada: "En el tercer año me costó mucho. Ya no me identificaba con mis compañeros, todo era música clásica, y ahí me empecé a desesperar. Decidí grabar mis propias canciones y comencé a abrir puertas".

Todo esto provocó que no se sintiera cómodo con la música y terminara creyendo que no era para él: "Pensé que deshacerme de la música era lo que necesitaba. Pero era un momento de rabia". Afortunadamente, logró recuperarse y regresar más triunfal que nunca: "La música encontró el momento de regresar a mi vida y la usé como escudo y arma para luchar conmigo mismo".