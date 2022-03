La economía de Rosa López: deudas con Hacienda, una estafa a su padre con el premio de OT y dónde vive ahora

Hace más de 20 años que la audiencia se enamoró de la espontaneidad y naturalidad de Rosa López.

Una joven de solo 20 años que vivía en la barriada marginal de Almanjáyar, en Granada, se colaba en los hogares de media España a través de Operación Triunfo, formato televisivo que reventó los audímetros y obtuvo estratoféricas cuotas de audiencia.

Rosa López // GTRES

Dispuesta a todo por lograr su sueño: incluso perder peso

Era la primera edición de un reality show que durante años ha transformado el talento anónimo en estrellas nacionales pero del que también han salido juguetes rotos. Las cámaras de la Academia retrataron a una joven vulnerable dispuesta a todo por lograr su sueño: convertirse en cantante.

"A mí me preguntan ‘a qué estarías dispuesta por entrar al programa'. Digo, pues a perder peso. Pensé que era lo que yo quería y lo que querían escuchar", explica la cantante en su charla con Jordi Évole, que se emite al completo este domingo en laSexta bajo el título 'Todas las caras del largo camino del éxito'.

A partir de ese momento, la joven se puso a régimen y sus kilos se convirtieron en debate nacional. Carlos Lozano, presentador del programa, bromeaba en pleno directo sobre la relación que la artista tenía con la comida. "Cuidado con Rosa y la nevera", llegó a decir durante una gala.

Rosa López terminó coronándose ganadora de Operación Triunfo. Un apoyo de la audiencia que ahora, con el paso de los años, cree que obtuvo por lástima. "Fue por pena. 'Vamos a votarla, venga, que tiene que ganar'. Porque 'pobrecita', cómo va a ser que yo vaya a ganar el programa", lamenta junto al periodista. "Si fuera más delgadita, con los dientes derechos, hablando mejor...", añade.

Una estafa a su padre: le robaron el premio de Operación Triunfo

El concurso le dio la fama, un contrato con una discográfica y la posibilidad de representar a España en Eurovisión en 2002 con Europe's Leaving a Celebration, canción con la que quedó en séptima en el ranking europeo. Sin embargo, todo este trabajo no le reportó los beneficios económicos que cabría esperar.

Hace cinco años, en el programa Hora Punta de TVE, Rosa López confesaba que nunca llegó a recibir el dinero del premio por haber ganado OT.

Su padre, Eduardo López, fue estafado por un grupo de personas que le engañaron para sustraerle el cheque, que correspondía a 15 millones de pesetas, unos 90.000 euros. "El cheque se perdió, o algo así", dijo antes de aclarar que no fue consciente de lo ocurrido hasta seis años después, cuando ya era un rostro archipopular y conocido por el público.

"Pues nada, 6 años después empecé a preguntarme cuál era el beneficio de que no pudiera hacer vida normal. En ese momento llamé a mi padre, me puso al día de todo y descubrí que le habían engañado", explicó sin dar más detalles sobre la identidad de los estafadores. Su padre falleció en el año 2008.

Problemas con Hacienda

Después del concurso, la artista siguió centrada en su música. Sin embargo, sus canciones y proyectos posteriores no fueron tan mediáticos como se esperaba, aunque siempre ha conservado un grupo de fieles fans que la han acompañado en los altos y bajos durante todos estos años.

Un tiempo en el que la artista ha tenido que capear varios temporales, entre ellos los problemas económicos derivados de deudas y bajos ingresos. "El gestor llegó y me dijo que "no había justificado 80 millones de pesetas", dice en el adelanto de su entrevista en LoDeÉvole.

Tuvo que vender varias propiedades: dónde vive ahora

Hace unos meses, en una charla con la revista Semana, la granadina hablaba de que sus éxitos profesionales no le han sido suficientes para poder vivir de las rentas durante tantos años.

"Vivo en un pisito en el que tengo muy poco espacio que compré hace años, aunque sigo pagando la hipoteca", decía sobre su hogar en Madrid antes de aclarar que llegó un momento en el que los apuros económicos eran tales que tuvo que vender algunas de sus propiedades. "Yo tuve una casa, un BMW X5, un chale en Granada... Todo eso lo tuve que vender en una época de mi vida", admitía.

A pesar de estas dificultades, la que fuera bautizada como Rosa de España no tira la toalla y sigue trabajando. Su último single, lanzado el pasado diciembre, se llama Si no te Vuelvo a Ver.

Ahora es ella es la que gestiona sus contratos, conciertos y promociones. "Mi manager soy yo. Ahora decido yo", dijo a Fórmula TV. "A mí no me gusta hablar de dinero, me gusta hablar de valores, pero las facturas hay que pagarlas, todos", añadió.

Las donaciones de sus fans

A sus 41 años, Rosa López ha reconocido que no es fácil ser una artista independiente. Por eso mismo, además de con publicidad y patrocinadores, la artista encuentra financiación en su comunidad de seguidores.

"Tengo una comunidad privada en Facebook donde hay gente que paga 4,99 euros, que a mí eso me ayuda muchísimo, para ayudarme a ser artista independiente. Eso, realmente, parece que no, pero me ayuda muchísimo. No hay trabajo, no hay conciertos. Y, aunque tuviera trabajo, eso es una gran ayuda", dijo hace pocas semanas en una entrevista con Fórmula TV.