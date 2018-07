Aerosmith, The Cranberries, Andrés Calamaro y Julieta Venegas, en las semifinales de Tu cara me suena

La segunda semifinal de Tu cara me suena ha estado muy muy interesante. Edurne, Melody, Xuso, Llum y Flo son los afortunados que pasan a la final de Tu cara me suena de la próxima semana. Nos espera un gran duelo entre grandes voces e imitaciones.

La primera finalista de Tu cara me suena esta semana no ha tenido mucha presión, a Edurne le ha tocado imitar a The Cranberries con la canción Zombie.

Uno de los mayores retos de la decimoctava edición de Tu cara me suena lo ha tenido Xuso Jones. El cantante ha tenido la difícil tarea de imitar a Aerosmith con el conocido tema I don’t want to miss a thing.

Ángela Carrasco se ha metido en la piel de la cantante mexicana Julieta Venegas y subida en un globo aerostático ha defendido la canción Me Voy.

Santi Rodríguez se ha transformado en Andrés Calamaro para imitar a Los Rodríguez. Con la canción Mucho Mejor se ha metido al público en el bolsillo.

La artista invitada en la segunda semifinal fue Ruth Lorenzo, la cantante que representa a España este año en Eurovisión, que interpretó un tema de Whitney Houston.

