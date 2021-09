Elon Musk confirma su ruptura con la cantante Grimes: tres años de amor y un polémico hijo en común

El magnate Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX, ha confirmado la ruptura sentimental con su novia, la cantante Grimes. Desde 2018, el empresario compartía su vida con la artista canadiense, con la que tiene un hijo.

"Estamos semi-separados, pero aún nos queremos el uno al otro, nos vemos con frecuencia y nos llevamos bien", aseguraba el empresario en unas declaraciones publicadas por el diario estadounidense Page Six.

La ruptura, según parece, ha llegado por las complicadas agendas profesionales que ambos tienen que seguir. "Es principalmente porque mi trabajo en SpaceX y Tesla requiere que esté principalmente en Texas o viajando al extranjero y el trabajo de ella es fundamentalmente en Los Ángeles. Pero ahora ella está conmigo y el 'bebé X' está en la habitación de al lado", explicaba Musk.

Su relación con Grimes

Elon Musk y Grimes hicieron oficial su relación en la alfombra roja del MET en mayo de 2018, poco después de su ruptura con la actriz Amber Heard, aunque todo apunta a que llevaban meses viéndose antes del anuncio.

Eso sí, a pesar de esta primera aparición pública, la pareja ha llevado su romance con mucha discreción, y poco se ha sabido de ellos más allá del nacimiento de su hijo, en mayo de 2020. La cantante fue la encargada de anunciar esta noticia a través de sus redes sociales.

Antes, el empresario estuvo casado con la escritora Justine Wilson, con quien tuvo cinco hijos, y luego contrajo matrimonio dos veces con la actriz Talulah Riley.

El polémico nombre del hijo de Elon Musk y Grimes

Aunque ser hijo de Elon Musk significa no pasar desapercibido en ningún sitio, el nombre del pequeño también levantó mucha polémica a su alrededor: X Æ A-12 Musk. Detrás de estas siglas tan extrañas, se esconde esta pronunciación "eks ash ei twelv", haciendo referencia a la variable desconocida (X), amor e inteligencia artificial en élfico (Æ) y finalmente el avión favorito de la pareja (A-12, aunque el estado de California no permite poner números en el nombre).

Este pequeño, nacido en mayo de 2020, es el sexto hijo del multimillonario sudafricano, que ya tuvo dos gemelos y tres trillizos con su exmujer Justine Wilson.

En julio, en una entrevista con The New York Times, Musk aseguró que los bebés "son solo máquinas de comer y hacer caca", por lo que no tenía "mucho que hacer" y explicó que era la madre de su hijo, Grimes, quien se estaba haciendo cargo del pequeño. "Grimes tiene un rol mayor que el mío ahora mismo, pero cuando el niño se haga mayor tendré un papel más importante", alegaba.