Emilia se pronuncia sobre su polémica con TINI y María Becerra: "Estoy asustada por el nivel de odio"

Las diferencias que haya tenido con mis colegas las hablé en su momento con ellas y entendí que habían quedado aclaradas", explica.

Algo ocurre entre las tres mayores artistas argentinas de la música pop actual. El pasado 18 de marzo, se desveló que TINI y María Becerra dejaron de seguir en Instagram a Emilia, que aún mantiene el follow a sus dos compañeras. Esto desató una oleada de teorías y comentarios sobre su supuesta rivalidad, algo sobre lo que ahora ha querido pronunciarse la cantante de La_Original.mp3.

El comunicado de Emilia

Este miércoles 25 de marzo, Emilia ha emitido un comunicado a través de sus historias de Instagram donde denuncia un odio desmedido: "Hace una semana que están diciendo cosas que no son verdad, replicando mentiras que se instalan en redes sociales e inventando noticias sin criterio, sin parar", empieza diciendo. "Intenté mantener el silencio creyendo que los mensajes agresivos y las falsas acusaciones iban a parar, pero cada día que pasa veo un nuevo invento".

"Ni yo ni ninguna de las mujeres involucradas tenemos por qué tolerar este nivel de odio"

En este sentido, Emilia asegura que ya habló con sus compañeras sobre los problemas que tenían: "Las diferencias que haya tenido con mis colegas, como puede tener cualquier persona, las hablé en su momento con ellas y entendí que habían quedado aclaradas. Desde mi lugar siempre estará abierta la posibilidad de volver a hablar de lo que sea necesario".

Y zanja con una petición: "Por favor, les quiero pedir que paren. Es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver cómo dicen cualquier cosa sin pensar un segundo en cómo repercute tanta violencia en cualquier ser humano. Estoy muy angustiada y asustada por el nivel de odio que manejan en las redes sociales. Por favor, basta".

Comunicado de Emilia | Instagram (@emiliamernes)

Una bailarina se pronuncia al respecto

Uno de los posibles motivos sobre la rivalidad entre Emilia y TINI podría ser un "robo" de bailarines entre ellas, según apuntan rumores recogidos por MDZ Online. En este sentido se ha pronunciado la bailarina Denise Di Paolo en unas historias de Instagram posteriormente eliminadas: "Los bailarines no le pertenecemos a nadie. Nadie nos roba, nadie nos presta. Gracias a Dios, puedo elegir con quién trabajo", empieza diciendo.

Acto seguido, defiende a Emilia: "Me dio trabajo a mí y a un equipo entero de personas durante cuatro años seguidos, crecimos juntas y me emociona ver todo lo que ha logrado. Me duele que se digan tantas cosas horribles de ella y no poder decir nada porque todo lo pueden sacar de contexto o subirlo en un programa basura".