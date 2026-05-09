Coque Malla carga contra la persona que lanzó un vinilo a Eric Clapton: "Espero que lea esto"

Coque Malla estuvo presente en el concierto de Eric Clapton del jueves 7 de mayo en el Movistar Arena de Madrid, donde el cantante y guitarrista británico sufrió una agresión por parte de una persona del público que le lanzó un vinilo. Este incidente provocó que el espectáculo terminara antes de lo previsto, dejando tres canciones fuera del repertorio.

Sobre todo esto ha reflexionado el exlíder de Los Ronaldos en sus redes sociales, donde ha criticado duramente a dicha persona del público. "Respecto al imbécil que tuvo la genial idea de lanzarle un vinilo a modo de frisbee a un caballero inglés de la tercera edad, espero de corazón que lea esto y los cientos de mensajes agradeciéndole el gesto que solo un idiota profundo es capaz de llevar a cabo, y reflexione un poco", ha dicho Malla.

Coque Malla: "No estoy insultando a nadie, lo estoy describiendo"

El artista también ha descrito lo ocurrido, pues Clapton abandonó "pacíficamente el escenario" cuando estaba "dispuesto a hacer un bis de tres canciones (alguien de la producción local me chivó el repertorio antes de empezar el concierto y os aseguro que así estaba planeado), pero se marchó a su casa, con toda la razón del mundo, enfadado e incrédulo ante la agresión y la falta de sentido común y de respeto", ha añadido el compositor de No puedo vivir sin ti.

Coque Malla también ha criticado los mensajes en redes sociales que desprecian a Clapton por no haber terminado el concierto: "Cada día estoy más convencido de que, desde que el mundo es mundo, las personas se dividen en dos tipos: por un lado, los maestros, los sabios, los genios, la gente tranquila, con talento, que llena el aire y el cosmos de cosas hermosas y le da cierto sentido a la vida (como, por ejemplo, el señor Clapton)... los que les escuchan humildes, respetuosos e impresionados, sin atreverse a juzgar, valorar o criticar (como no sea para bien) algo que tiene tanta fuerza, tanta magia y tanta luz... y, por otro lado, los torpes que se apresuran a cacarear y hacer ruido en público, creyéndose más astutos que nadie, pensando que han descubierto el truco (porque a ellos nadie les engaña, menudos son ellos, ni siquiera un tipejo como Clapton, que como todo el mundo sabe, se va por el mundo a tocar con 81 años y siendo multimillonario, solo por la pasta), y sin ser conscientes del tremendo ridículo que hacen desvelándose a sí mismos en público como personas invadidas por la soberbia y la estupidez".

Y ha añadido: "Si se callasen un minuto, si tomasen conciencia de su tremenda torpeza, de su irremediable incapacidad para sentir en las tripas lo que los maestros les ofrecen, y ruborizados ante la grandeza y la pureza, cerrasen la boca durante una hora... dos... este mundo resonaría hermoso y armónico con las palabras, los sonidos, las imágenes y las creaciones de los artistas. Dos horas, dos horitas de nada de prudencia y silencio. Tampoco pedimos tanto".

Sobre el concierto en sí, Malla ha escrito: "Que un caballero de 81 años, acompañado de una banda de músicos con una media de edad bastante elevada, sin apenas escenografía, ni pantallas ultramodernas, ni efectos visuales; sin inears, ni teleprompter, ni claqueta (tres aparatos infernales que muchos profesionales de la música se empeñan en señalar como imprescindibles hoy en día), apenas unos instrumentos, unos amplificadores y cuatro focos que apenas se movieron en todo el concierto... imparta semejante lección de música, feeling, sonido, tranquilidad, fuerza y talento... nos debería hacer reflexionar a unos cuantos. A unos más que a otros, claro. Gracias, señor Clapton, por seguir absolutamente conectado y comprometido con la verdad, con el blues, con el rock n' roll y con la belleza".