Todo sobre la supuesta enemistad entre TINI y Emilia Mernes: las teorías de los fans sobre la polémica

Todo sobre la supuesta polémica entre TINI y Emilia Mernes: las teorías de los fans | Getty Images

Desde hace unos años, ha circulado un rumor por las redes que se ha ido haciendo cada vez más grande acerca de un conflicto entre las divas de la música argentina: Tini, Emilia Mernes y María Becerra.

La sospecha comenzó a transmitirse cuando María Becerra dejó de seguir a Emilia en sus redes sociales en xxxx, algo que Tini ha imitado ahora.

Debido a este último movimiento de la cantante de Miénteme, quien actuará en España en 2027 con su gira, las redes se han llenado de comentarios sobre lo que podría haber pasado entre las dos artistas.

Aunque, de momento, tan solo son rumores, por lo que quizás la realidad sea mucho menos jugosa.

Su tema más exitoso y... ¿más conflictivo?

Según algunos fans, el conflicto habría iniciado a raíz de uno de sus temas en conjunto más exitosos: La_original, la colaboración que se encuentra en el álbum de Emilia mp3.

El single, producido por los productores de Tini, habría sido supuestamente un descarte de las canciones de su disco Cupido, pues "todos los coros y adlibs en la canción son hechos por Tini".

El éxito del tema habría generado cierta molestia en Tini, pues habría sentido que Emilia no le dio todo el reconocimiento que debía, siendo un tema en origen de ella.

Sin embargo, el motivo se escondería en las actuaciones en directo del tema, pues para algunos usuarios, Tini opacaba a Emilia.

Una filtración a los medios

Otros usuarios señalan que otro motivo de la separación se encontraría cuando en 2023 alguien filtró a los medios que ambas estarían en una fiesta, supuestamente con la intención de que la grabaran borracha.

Según estos fans, la maquiavélica mano que habría orquestado esto habría sido Emilia, pero esta teoría no cuadra, pues todos los asistentes de la fiesta estaban grabando la actuación de Tini en la que se la ve algo afectada.

El robo de la estética de los 2000

A ojos de otros usuarios, otro motivo de enfado por parte de Tini habría sido que Emilia le habría robado la idea de sacar un disco con estética dosmilera, pues su productor, y exproductor de Tini, le habría dado la idea.

Sin embargo, tampoco habría pruebas de esta oscura intención.

El conflicto con María Becerra

Una de las teorías que más está circulando en redes es que, al tener amistad con María Becerra, esta le habría dado información sobre Emilia a Tini, pues en el pasado también se rumoreó que estas dos artistas estaban enemistadas.

Al parecer, la distancia entre Tini y María Becerra con Emilia habría iniciado a raíz de su colaboración en Los del Espacio, canción que habría generado roces entre los cantantes que participan en ella.

Esto se puede relacionar con una reciente entrevista de Tini con motivo de su gira FUTTTURA, en la cual dice que se cruzó con muchas "víboras" y se dio cuenta "de la verdad" de cómo es la gente en la industria. "Empecé a cuidar mi energía, empecé a decir: 'A estos lugares no voy. Esta persona no me hace bien...'", comentaba.

Todo ello cobra sentido con los comentarios de algunos influencers y comunicadores que en los últimos meses habían estado comentando que tenían informaciones de que Emilia era una persona "tejedora", es decir, que hacía cosas a las espaldas de Emilia y Tini, pero luego fingía inocencia.

Pero hay que recordar que, de momento, todas estas teorías tan solo son rumores, pues ninguna de las implicadas ni fuentes cercanas a ellas han confirmado los motivos de la ruptura.