Emma Heming, contundente sobre las noticias de mudanza de Demi Moore con Bruce Willis

Bruce Willis se encuentra en uno de los momentos más delicados de su vida.

El actor, que padece afasia y demencia frontotemporal, se ha retirado definitivamente de Hollywood y ahora se dedica a descansar junto a sus amigos y familia. Así lo explicaba su mujer en su cuenta de Instagram con un mensaje triste pero esperanzador.

"Nuestra familia quería empezar expresando nuestra más profunda gratitud por la increíble derroche de amor, apoyo e historias maravillosas que todos hemos recibido desde que compartimos el diagnóstico original de Bruce. En el espíritu de eso, queríamos darles una actualización sobre nuestro amado esposo, padre y amigo, ya que ahora tenemos una comprensión más profunda de lo que está experimentando", comenzaba el mensaje.

"Desde que anunciamos el diagnóstico de afasia de Bruce en la primavera de 2022, la condición de Bruce ha progresado y ahora tenemos un diagnóstico más específico: demencia frontotemporal (conocida como FTD)", continuaba contando al mundo por lo que está pasando Willis.

"Desafortunadamente, los desafíos con la comunicación son solo un síntoma de la enfermedad que enfrenta Bruce. Aunque esto es doloroso, es un alivio tener finalmente un diagnóstico claro", terminaba de expresar su esposa en nombre de su familia y la de Moore, con quien el actor estuvo 13 años y tiene tres hijas.

Durante los últimos días, varios medios de comunicación se hicieron eco de la "noticia" de que Demi Moore se había mudado a la casa del actor y su mujer para ayudar y estar con él "hasta el final".

Emma, harta de especulaciones y mentiras, ha estallado en su Instagram, con un corto pero contundente mensaje en el que desmiente que Moore viva en su casa.

"Vamos a cortar esto de raíz. Es una tontería. Por favor, parad", publicaba Heming en su perfil en referencia a esta fake new.

Emma es el mayor apoyo de Bruce en estos momentos y uno de sus principales cometidos es cuidar de su salud, y dejó constancia de ello hace unos días en un vídeo muy directo sobre el estado de su marido y lo que supone para ella.

"Acabo de ver que me han dado cinco minutos, lo cual es genial. Lo que significa que me estáis escuchando. Así que voy a aprovechar mis cinco minutos y voy a convertirlos en diez, porque siempre voy a defender a mi marido. Mientras lo hago, voy a concienciar sobre la demencia frontotemporal y los cuidadores, que son héroes anónimos, y voy a convertir mi dolor y mi ira y mi tristeza y hacer algo bueno. Así que estad atentos, porque no he venido a jugar", advertía la modelo muy seria.

Heming está cansada no solo de la rumorología, sino de que los paparazzi no los dejen tranquilos teniendo en cuenta el delicado estado de salud del actor, que están intentando por todos los medios que sea lo mejor posible durante el mayor tiempo posible.