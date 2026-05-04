La emocionante reflexión de Shakira tras Copacabana: "Aunque el día fue difícil, fuimos a celebrar la vida"

Te interesa Setlist de Shakira en Copacabana: las 30 canciones de su concierto

Shakira ha derrochado poder femenino sobre el escenario de Copacabana antes dos millones de personas, según registra su propio equipo. La colombiana conquistó la playa más famosa de Latinoamérica este 2 de mayo, con un despliegue de invitados brasileños y grandes hits que ya pasan a formar parte de la historia de la música.

Y tras reflexionar sobre su hito, la intérprete de Waka Waka ha dedicado unas bonitas palabras sobre lo vivido desde su cuenta de Instagram. "No pude dormir. Demasiada emoción", comienza su reflexión.

"Lo que pasó anoche en Río fue inolvidable e impresionante", ha contado, dejando claro que ha sido una experiencia sinigual en su carrera. La artista también ha compartido que no todo fue positivo, pero que al final valió la pena: "Aunque el día fue difícil para muchos de nosotros, fuimos a celebrar la vida tal como es, con sus éxitos e imperfecciones". Y es que se rumorea que su padre enfermó súbitamente poco antes de comenzar el concierto, aunque no hay confirmación oficial.

"La belleza de Copacabana nos recuerda lo que realmente importa, y el secreto es estar presente, valorar lo que está ante nuestros ojos. Contemplar el mar, la playa, las montañas, sentir el sol en nuestra piel, la brisa. Porque de eso estamos hechos", reflexiona la cantante, quien defiende que "ese fue el mensaje que Latinoamérica le dio al mundo anoche: es simple ser feliz. Y Río nos lo recuerda como ningún otro lugar en el mundo".

Por supuesto, Shakira ha tenido palabras de agradecimiento a su equipo, a la organización y todos los invitados al show: "Gracias a la Reina Anitta, Caetano, mi querida amiga Ivete, Maria Bethânia, Unidos da Tijuca y Dance Maré, por acompañarme en el escenario".

"A mi incansable equipo y a las miles de personas que trabajaron día y noche en esta producción, incorporando muchos cambios difíciles para llevarla a cabo", ha agradecido.

Por último, Shakira ha ensalzado a su manada: "Y a mis fans que viajaron desde otros países o ciudades de Brasil para estar allí, haciendo historia conmigo y, sobre todo, por hacerme sentir que anoche esas dos millones y media de almas son mi familia".