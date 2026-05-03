Shakira reivindica a las madres solteras en Copacabana: "Yo soy una de ellas"

Dos millones de personas se han congregado en la playa de Copacabana para disfrutar del concierto más multitudinario de Shakira. El evento, celebrado este sábado 2 de mayo, también ha sido el espectáculo más grande de una artista latina. Y la colombiana ha querido dedicárselo a "todas las mujeres".

Shakira ha reivindicado el papel de la mujer en la sociedad con un potente discurso: "En este país, en Brasil, hay más de 20 millones de madres solteras. Sin ayuda, tienen que luchar cada día para sustentar a su familia. Yo soy una de ellas", ha dicho en portugués.

En otro momento del concierto, Shakira ha asegurado que los "últimos años" de su vida no han sido muy fáciles. Tras su ruptura con Gerard Piqué en 2022, la expareja acordó que sus hijos —Milan y Sasha— vivieran en Miami a partir de 2023. Y allí residen con su madre.

"Es un sueño para mí estar viviendo esto. Ya saben que mi vida no ha sido muy fácil últimamente, estos últimos años", ha empezado a decir, también en portugués. "Lo que sé es que las mujeres, cada vez que caemos, nos levantamos un poco más sabias, un poco más fuertes, un poco más resilientes. ¡Porque las mujeres ya no lloran! Por eso, este show está dedicado a todas las mujeres", ha añadido.

Este empoderamiento femenino ha estado acompañado de canciones como Las de la intuición, Soltera o Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53/66, donde la colombiana lanza dardos a Piqué.

La carta de Shakira: "Llorar ya no basta"

Antes de su concierto en Copacabana, Shakira publicó un artículo en el diario brasileño O Globo donde habló sobre su separación: "Un día, todo lo que había construido se derrumbó. Fue una mañana en la que desperté siendo una mujer diferente, con una vida diferente. Al día siguiente tuve que levantarme de la misma forma, preparar el desayuno, llevar a los niños a la escuela, atender el teléfono, mantener la carrera", escribió.

"La vida no da descanso a las mujeres cuando se ven repentinamente solas, con todo sobre sus hombros", reflexionó la colombiana. "Tuve que reinventarme por completo. Como madre, proveedora, artista, mujer". Y de ahí nació su lema, 'Las mujeres ya no lloran': "No es un grito de venganza ni una declaración de victimización. Es exactamente lo opuesto: la serena constatación de que llorar ya no basta; hay hijos que mantener, cuentas que pagar, vidas que construir".

"Durante décadas, [las mujeres] fueron retratadas como devotas al hogar, silenciosas, sumisas. Esa imagen está obsoleta. La mujer latina de hoy decidió seguir adelante. Ella sustenta la casa, toma decisiones, lidera proyectos y cría a los hijos sola si es necesario", defendió Shakira.