Setlist de Shakira en Copacabana: las 30 canciones de su concierto

Shakira ha conquistado Brasil con su concierto gratuito en la playa de Copacabana, donde ha reunido a dos millones de asistentes. Eso le ha permitido ser la primera artista latina en celebrar un show de esta magnitud, y la ocasión merecía un setlist especial.

En total, Shakira ha interpretado 30 canciones, entre las que no han faltado clásicos de su repertorio como Las de la intuición, La bicicleta, La tortura, Hips Don't Lie, Chantaje, Loca, Waka Waka (This Time for Africa) o BZRP Music Sessions #53, su mítica canción con Bizarrap.

Pero Shakira no ha estado sola. La colombiana ha subido al escenario a cuatro artistas invitados, todos ellos de Brasil. A pesar de los rumores, entre ellos no está Rihanna, aunque sí ha interpretado su canción juntas, Can't Remember to Forget You, la cual llevaba sin cantar en su versión larga desde 2018.

Sí se han cumplido las especulaciones alrededor de Anitta, con quien Shakira ha interpretado por primera vez en directo Choka Choka, el tema recientemente lanzado por las artistas y con el que el público ha bailado sin parar. A ella le han seguido los hermanos Caetano Veloso y Maria Bethânia, dos de las voces brasileñas más representativas. Por último, la colombiana también ha actuado con Ivete Sangalo, con la que ha cantado País tropical, tema que ya interpretaron juntas en Rock in Río 2011.

Setlist de Shakira en Copacabana