El emotivo encuentro del futbolista Xavi Hernández con sus hijos tras superar el coronavirus

Xavi Hernández ya ha podido abrazar a sus hijos pequeños después de unos días separados. El deportista contaba en sus redes sociales que antes de comenzar con los entrenamientos de su equipo, Al Sadd, se había sometido a un test de coronavirus que dio resultado positivo. Así, tuvo que aislarse de su familia, con la que ya se ha reencontrado tal y como vemos en las emotivas fotografías.

"Hace unos días y siguiendo el protocolo de di positivo en el último test COVID19 que me realizaron. Afortunadamente me encuentro en perfecto estado pero, siguiendo el protocolo, aislado hasta que lo haya superado. Cuando las autoridades sanitarias me lo permitan, me incorporaré a mi rutina y trabajo diarios con más ganas que nunca", decía en aquel momento.

Después del debido tiempo de cuarentena y aislamiento, Xavi Hernández ha podido volver a abrazar a sus hijos, que lo han recibido muy emocionados. El deportista ha compartido las fotografías del momento del reencuentro con su hija Asia, de cuatro años, y Dylan, de dos.

"Muchísimas gracias por todos los mensajes y las muestras de cariño que he recibido durante estos días. Quiero compartir con vosotros que estoy recuperado y de vuelta en casa junto a mi familia y el equipo", escribía junto a las tiernas imágenes.

El deportista vuelve así a su rutina personal y profesional, ya que ya ha podido retomar los entrenamientos con su equipo Al Sadd, un club deportivo catarí de la ciudad de Doha, donde reside actualmente.