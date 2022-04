El emotivo homenaje de Norma Duval a su hermana fallecida en 'El Desafío': "A ella, que está arriba"

Norma Duval se ha convertido en una de las sorpresas de la nueva temporada de El Desafío. La exvedette, a sus 66 años, parte como la concursante más veterana del programa de Antena 3 y, a pesar de la dureza de las pruebas, ha sabido hacer frente a muchas de ellas demostrando que capacidad de superación le sobra.

En este último programa, la actriz también ha dejado un bonito momento para el recuerdo que ha emocionado a todos sus compañeros. Y es que, pese a la dificultad de la prueba de apnea, ella ha sacado su lado más guerrero y ganador para vencer sus miedos y conseguir una estupenda marca de 3:03 minutos en la prueba. "Me tengo que enfrentar a la claustrofobia y a la sensación de ahogo", había revelado la propia Norma durante los ensayos.

Norma Duval supera con crecer la prueba de apnea en 'El Desafío' // Antena 3

Duval lo ha hecho tras haber superado el coronavirus hace apenas unos meses, algo que la dejó muy tocada físicamente y que ella ha recordado como un verdadero triunfo: "Yo quiero agradecer al coach lo que hace con nosotros. Nos lleva a donde pensamos que no podemos llegar. Para mí esta noche ha sido muy importante porque yo he pasado un Covid con neumonía bilateral y esta prueba me ha demostrado que estoy sana", confesaba muy emocionada apenas unos segundos después de salir de la piscina.

El recuerdo a Carla Duval, su hermana fallecida

Durante este proceso, la exvedette también ha tenido muy presente a una de las personas más importantes de su vida, que ha sido clave en la realización de la prueba. Así, cuando Roberto Leal le preguntaba que en quién pensaba mientras estaba sumergida debajo del agua, Norma Duval no podía evitar emocionarse: "En ella, que está arriba", decía con lágrimas en los ojos.

Norma Duval, emocionada, recuerda a su hermana Carla en 'El Desafío' // Antena 3

Con este gesto, la actriz hacía referencia a Carla Duval, su hermana pequeña, fallecida en noviembre de 2010 a causa de un cáncer de útero. Una pérdida irremediable para ella, que siempre la tiene presente en su vida.

Así hablaba sobre el carácter luchador de su hermana incluso en sus últimos momentos durante una entrevista con Anne Igartiburu en Telemadrid: "Fueron tres años muy duros, pero ella nunca jamás se quejó, ni lloró, ni fue de víctima. Al contrario, nos daba ánimos a todos y trabajó hasta el último momento".

Pilar Rubio, emocionada por el gesto de Norma Duval

Sin embargo, Norma Duval no ha sido la única que se ha dejado llevar por las emociones en el quinto programa de El Desafío.

De hecho, tras oír sus palabras, la propia Pilar Rubio ha querido rendirse ante la fuerza de voluntad y sacrificio de la exvedette. Sin poder evitar las lágrimas, la mujer de Sergio Ramos ha asegurado que Duval es "todo un ejemplo": "Eres una mujer de pico y pala. De las que sabes cuando empieza una jornada pero no cuando va a acabar. Eres todo un ejemplo y no puedo decir nada más".

Pilar Rubio se emociona tras la prueba de apnea de Norma Duval // Antena 3

A estos elogios se han sumado también sus compañeros del jurado, Boris Izaguirre y Juan del Val, que han demostrado su admiración por ella tras superar la prueba de apnea con tan buen resultado: "Eres un ejemplo absoluto de superación, con tu vida y tu manera de vivir nos enseñas a ser mejores y a vivir mejor", ha señalado el presentador venezolano.

Norma Duval, ganadora del quinto programa de 'El Desafío'

Así, Norma Duval ha sido, sin duda, la ganadora de la noche, no solo por los puntos que ha obtenido, sino también por lo que ha supuesto para ella esta prueba: una auténtica experiencia de superación.

La exvedette se ha llevado los tres 10, la máxima puntuación de los jueces, que han considerado que Duval ha realizado la mejor actuación y ha sido ovacionada por todos sus compañeros por su capacidad de hacer frente al reto.