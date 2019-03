El emotivo vídeo que ha compartido Hilary Duff del nacimiento de su hija

Después de 5 meses del nacimiento de su hija, Hilary Duff ha compartido vía Instagram un vídeo en el que se puede ver el primer abrazo entre madre e hija justo después de dar a luz. El padre, Matthew Koma, es el novio actual de la actriz, con el que mantiene una relación desde 2015.

Hilary siempre ha compartido momentos personales y familiares con sus seguidores: desde su relación, momentos con su hijo Luca, de 7 años, y ahora la protagonista de su Instagram es la nueva incorporación a la familia, la pequeña Banks.

''Me he estado preguntando durante mucho tiempo si alguna vez llegaría a compartir este vídeo, ya que es extremadamente personal... Fue absolutamente adorable y gratificante (e impactante) que justo después de dar a luz a mi pequeña nos abrazáramos...'', escribió Duff en la publicación junto al vídeo. ''Me gusta creer que me decía: Buen trabajo, mamá. Vamos, equipo, vamos. Lo hicimos. Juntas. Matt aportó una fuerza llena de calma y seguridad, mi madre y mi hermana también estaban ahí para animarme''.

La actriz de 'Younger' acababa de tener un parto en agua, una técnica cada vez más popular en los partos naturales. Junto a su familia, Duff sonreía entre lágrimas después de su esfuerzo. En la publicación, también agradecía a sus ''ángeles del parto'', que aseguraron que todo fuera sobre ruedas.

Su hijo Luca, fruto de su relación anterior con el exjugador de hockey Mike Comrie, estuvo esperando con calma mientras jugaba con sus Legos la llegada de su nueva hermana, que por lo que se puede ver en algunas publicaciones de Hilary se llevan más que bien.