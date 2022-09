"En ese momento estaba embarazada": Marilyn Monroe sufrió al menos un aborto

Marilyn Monroe tenía una personalidad tan frágil como atormentada. Ha sido una de las figuras más icónicas del cine moderno y 60 años después de su muerte su figura sigue despertando interés en las generaciones más jóvenes, que ven ahora a Ana de Armas metida en la piel de la tentación rubia en Blonde, la película que repasa algunos de los episodios más complicados de su vida.

Solo tenía 36 años cuando el psiquiatra Ralph Greenson encontró su cuerpo sin vida en su mansión de Brentwood (Los Ángeles). Fue el 4 de agosto de 1962 y aunque los forenses que examinaron el cuerpo apuntaron a una sobredosis de barbitúricos como causa de la muerte, a día de hoy todavía no se ha podido comprobar si fue un incidente premeditado o accidental.

El funeral de Marilyn Monroe // Getty

"En sus últimos años parecía triste por los recuerdos de infancia, por los abusos que sufrió de niña", asegura Peggy Feury, amiga de Monroe que acompañó a la actriz en muchas de las fiestas del matrimonio Strasberg.

Los problemas mentales de Marilyn Monroe no eran ningún secreto. Desde que era joven invirtió su tiempo en formarse como actriz, un esfuerzo que llevó a cabo en escuelas tan prestigiosas como el Actors Studio de Nueva York, donde en 1955 Paula y Lee Strasberg -que luego fueron herederos de su fortuna-le inculcaron su método.

Por aquel entonces ya era un sex symbol para la sociedad americana gracias a películas como Los hombres las prefieren las rubias, en la que lleva a cabo uno de los números musicales más conocidos del cine, Diamond's Are a Girl Best Friend. Marilyn buscaba escapar a toda costa de esos papeles de "rubia tonta" que le ofrecían. Estaba harta de que la ninguneasen. Y su carácter fuerte, unido a estos problemas psicológicos, ayudaron a alimentar la imagen de una persona desequilibrada.

Tres matrimonios y ningún hijo

En sus último años Monroe luchó contra las enfermedades mentales y durante toda su vida batalló con la mala suerte en el amor. Ninguno de sus tres matrimonios salió adelante y no tuvo hijos.

Marilyn Monroe se casó en tres ocasiones. La primera fue con James Dougherty, que murió de leucemia en 2005. Se conocieron y enamoraron antes de que ella alcanzase la fama en los años 50. Su matrimonio duró desde 1942 a 1946.

Joe DiMaggio fue el segundo esposo de Marilyn Monroe, con el que mantuvo una relación tormentosa. El entorno de la actriz ha asegurado que las peleas entre ellos eran habituales, en las que DiMaggio tenía una posición dominante. Ella nunca denunció malos tratos. Su fugaz matrimonio duró un año, entre el 54 y el 55. Ya era un mito erótico.

El escritor Arthur Miller fue su último marido. Estuvieron cinco años casados. "Marilyn fue la prueba de que la sexualidad y la seriedad no podían convivir en una persona", escribió sobre ella después de separarse.

Marilyn Monroe y Arthur Miller // Getty

Marilyn Monroe no tuvo hijos.

El aborto de Marilyn Monroe: "En ese momento estaba embaraza"

Que Marilyn Monroe no tuviese hijos no significa que no se hubiese quedado embarazada. Durante su matrimonio con Arthur Miller tuvo la oportunidad de ser madre.

Uno de sus amigos más cercanos habla de su instinto maternal. "Éramos amigos íntimos y socios. Nos queríamos y punto. Era una buena esposa y quería un hijo. De hecho, en el rodaje de El príncipe y la corista, me dijo que cuando acabase se iba a ir a casa a tener un bebé. Y yo le dije 'pues estupendo, me parece buena idea'", asegura Milton Greene, fotógrafo y socio de Marilyn Monroe Productions en el documental 'El misterio de Marilyn Monroe'.

El hijo de su psiquiatra -el mismo que encontró su cadáver- el Dr Greenson, confirma en el mismo documental que Marilyn le confesó a su padre que se había quedado embarazada en al menos una ocasión.

"Entre ser madre y el estrellato, habría escogido ser madre, sin lugar a dudas. Había unas fotos en las que salían ella y el padre de Miller. Marilyn me dijo 'esta ha sido mi época más feliz' . Le pregunté por qué, me enseñó la foto y me dijo que 'en ese momento estaba embarazada'", asegura Danny Greenson, que compartió cuando era niño muchos momentos con la actriz, que acudía de manera regular a la casa familiar para sus sesiones.

"Sí, se quedó embarazada de Miller durante Con Faldas y a Lo Loco", corrobora Milton Greene, fotógrafo y socio de Marilyn Monroe Productions. No se sabe si el aborto se produjo de manera natural o premeditada.

Marilyn Monroe // Getty

Un segundo aborto nunca confirmado

Aunque se ha hablado mucho de un supuesto segundo embarazo a raíz de su aventura con el actor francés Ives Montand durante el rodaje de El Multimillonario, esta información nunca se ha llegado a confirmar de manera oficial.

Sí existen unas imágenes de la actriz con una prominente tripa que podrían indicar un estado de gestación, pero estas no han hecho más que alimentar los rumores a cerca de un embarazo nunca confirmado. Según la información las imágenes fueron tomadas el 8 de julio del año 1960 en los estudios Fox de la ciudad de Nueva York y fueron subastadas en el año 2016, cuando salieron a la luz y generaron todo tipo de comentarios.