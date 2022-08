La herencia de Marilyn Monroe 60 años después de su muerte: cómo se repartió el testamento

El 23 de septiembre llegará a los cines Blonde, la película en la que la cubana Ana de Armas se mete en la piel de Marilyn Monroe, icono y actriz única en su especie.

Ninguna figura ha vuelto a suscitar la expectación que ella creaba con sus andares. Siempre recta, estilizada y perfecta, con voz dulce pero una mente atormentada, Monroe tuvo un final que a día de hoy continua rodeado de incógnitas.

Las incógnitas que rodean su muerte

El 4 de agosto de 1962 el cuerpo de Monroe era hallado en su mansión de Brentwood (Los Ángeles). Aunque los forenses apuntaron a una sobredosis de barbitúricos, nunca se ha podido comprobar si esta se produjo a propósito o de manera accidental.

El funeral de Marilyn Monroe // Getty

Así, desde su fallecimiento hace ahora 60 años todo han sido incógnitas. Supuestas conexiones con la mafia o la relación con los Kennedy han sido el centro de multitud de conspiraciones. Aun así, muchos que la conocían sabían de sus problemas mentales y sus ansias de cariño. La soledad inundó su día a día después de terminar sus tres matrimonios.

Sus tres maridos, ninguno en el testamento

Marilyn Monroe se casó en tres ocasiones. La primera, con James Dougherty, que murió de leucemia en 2005. Se conocieron y enamoraron antes de que ella alcanzase la fama en los 50. Su matrimonio duró desde 1942 a 1946.

El segundo esposo de Marilyn fue Joe DiMaggio, con el que mantuvo una relación tormentosa. El entorno de la actriz ha asegurado que las peleas entre ellos eran habituales, en las que DiMaggio tenía una posición dominante. Ella nunca denunció malos tratos. Su fugaz matrimonio duró un año, entre el 54 y el 55. Ya era un mito erótico.

El escritor Arthur Miller fue su último marido. Estuvieron casados cinco años. "Marilyn fue la prueba de que la sexualidad y la seriedad no podían convivir en una persona", escribió sobre ella después de separarse.

Marilyn Monroe no tuvo hijos.

Marilyn Monroe y Arthur Miller // Getty

Su profesores de arte dramático se llevaron el 75% de las posesiones

El matrimonio formado entre Paula y Lee Strasberg fue beneficiario en el testamento del 75% de las posesiones de la actriz. También recibieron ese mismo porcentaje en cuanto a los derechos de la propiedad intelectual de Marilyn.

Aunque era una gran estrella, Marilyn nunca desistió en su formación. Siempre empeñada en convertirse en una actriz brillante, sus profesores de arte dramático se convirtieron en grandes confesores. En 1955, Marilyn empezó a dar clases de interpretación en el Actors Studio de Nueva York, donde el matrimonio impartía clases.

Marilyn Monroe // Getty

"Siempre quiero ser actriz y por eso se sentía frustrada. Cuanto más éxito tenía, más frustrada se sentía", dijo Lee Strasberg en una entrevista que ahora recoge el documental de Prime Video sobre su figura. "Nuestro enfoque es que el actor se convierta en el personaje", dijo Paula Strasberg sobre su método.

A ellos recurrió en sus peores momentos, cuando la ingresaron en un hospital psiquiátrico. "Queridos Lee y Paula. La Dra Kris me ha internado en la división psiquiátrica de un hospital de Nueva York a cargo de dos médicos idiotas. No deberían ser mis médicos. No teníais noticias mías porque estoy encerrada entre chiflados. Seguro que me vuelvo loca si sigo en esta pesadilla, ayúdame Lee", les dijo en una carta.

Su psiquiatra se llevó el otro 25%

Marianne Kris, la psiquiatra y doctora que estuvo a su cargo durante su estancia en Nueva York, se llevó el otro 25% de su herencia.

Fue ella quien ordenó su ingreso psiquiátrico para tratar su adicción a los barbitúricos y sus tendencias suicidas, que preocupaban a la comunidad médica. Es la misma doctora Kris de la que Marilyn habla en sus cartas a Strasberg.

En aquel momento, su fortuna se estimó en 800.000 dólares, una cifra que tras el pago de impuestos quedó relegada a 370.000 dólares.

Cuando la doctora Kris falleció, dejó su 25% al Centro Anna para el Estudio y Tratamiento Psicoanalítico de los Niños de Londres, gestionado por Anna Freud, hija Sigmund Freud.

El funeral de Marilyn Monroe // Getty

Cuando Lee murió el patrimonio de Marilyn se lo quedó su tercera esposa

Anna Mizrahi, que tiene 83 años, es la tercera esposa del difunto profesor Lee. Fue en ella en quien recaló el patrimonio de la icónica actriz.

No había conocido en persona a Marilyn pero firmó todo tipos de contratos publicitarios para que la cara de la joven rubia apareciese en multitud de productos.

Tras firmar con la empresa CMG, sus ganancias llegaron a ser de 7,5 millones de dólares entre 1996 y 2000.

En 2012 los descendientes de los fotógrafos de Marilyn, que habían demandado a Anna por distribuir sus fotografías y comercializar con ellas sin su consentimiento, ganaron el juicio y se alzaron como propietarios de los derechos de imagen.

Sin embargo, un año antes de la resolución judicial, Anna vendió a la empresa americana de gestión de marcas Authentic Brands su 75% de los derechos culturales de la actriz por 30 millones de dólares.