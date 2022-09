Llega uno de los estrenos más esperados del año. Ya está disponible Blonde, el biopic de Marilyn Monroe inspirado en la novela de Joyce Carol Oates, protagonizado por Ana de Armas como la increíble Norma Jeane.

La actriz cubana siempre ha dejado claro que siente una admiración increíble por la auténtica 'material girl'. Durante el rodaje, se vivieron anécdotas realmente curiosas, como que la presencia de Marilyn les visitaba o que fue al cementerio a visitar su tumba para dejarle una carta.

Así consiguió el perro de Ana de Armas un papel en 'Blonde'

Uno de los detalles que más ha llamado la atención durante las semanas previas al estreno ha sido el brutal parecido entre ambas mujeres, pero parece que hay un detalle que las conecta de un modo diferente.

El perro de Ana de Armas, Elvis, tuvo un papel en esta película. Interpretó, ni más ni menos que a la mascota de Marilyn Monroe. Durante una entrevista en Late night with Seth Meyers, la actriz confesó que su perro Bichón Maltés de 13 años hace de Mafia Honey, el cachorro de Norma Jeane.

El can aparece solo en una escena, pero es una de las más importantes para Ana: "Cuando lo veo, no sé cómo sentirme porque, por supuesto, es una escena muy seria e importante en la película. Y al mismo tiempo, solo lo miro y me derrito".

La actriz también reveló cómo su mascota consiguió el papel. Una vez se determinó que Ana de Armas sería Marilyn, el director, Andrew Dominik, se dio cuenta que Elvis era muy parecido a Mafia.

Además, debido a su edad y a que ya había estado en varios rodajes junto a su dueña, decidió que sería bastante sencillo trabajar con él, y parece que así ha sido.

Realmente, tienen un enorme parecido y es obvio que hayan decidido contar con Elvis para el film.