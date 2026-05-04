¿Estará Rosalía en la Gala MET? Miramos su agenda para responder

Rosalía es de esas estrellas a las que se espera cada año en la Gala MET , luciendo su mejor traje según la temática de la gala de Anna Wintour. Pero este 2026 hay muchas dudas de su presencia en el glamuroso evento.

Rosalía es uno de los nombres que cada año resuenan fuerte para estar presente en la gala MET. Y es que el evento organizado por Anna Wintour cada año deja ver cómo se abre paso el glamour de estrellas internacionales.

Una de esas personalidades que ha asistido a esta gala en los últimos años es la intérprete de La Perla, uno de los rostros que derrocha estilo en representación española. La proyección internacional de Rosalía es innegable, y su presencia en la gala MET es una prueba más de ello.

La artista debutó en el evento en 2021 con diseño de Rick Owens, y desde entonces solo ha faltado en 2023. En 2022 asistió con un look de Givenchy inspirado en el Gilded Glamour, mientras que en 2024 lució un vestido negro de Dior. Por último, en 2025 vistió un diseño blanco escultural de Balmain.

Rosalía en la Met Gala 2021 | Getty

Después del éxito internacional del disco LUX y de su posterior gira por todo el mundo, los espectadores de la gala MET disfrutarían a lo grande si Rosalía asistiera este 2026, quien acaba de ser premiada a Mujer del Año de Billboard. Y la artista luciría un vestido siguiendo el dress code de Costume Art, asignado para este año.

Sin embargo, si tenemos en cuenta los conciertos del LUX TOUR podríamos descartar ya la presencia de la artista en el evento de moda, celebrado en el Museo metropolitano de Arte de Nueva York el 4 de mayo.

Rosalía, en la gala MET 2022 | Getty Images

Aunque ese día Rosalía no tiene previsto ningún concierto, si tiene fijado un show el día después de la gala MET, y no precisamente en Estados Unidos: el 5 de mayo la artista actúa en The O2 de Londres.

Aunque no podemos conocer con exactitud que la catalana no vaya a acudir al evento de Anna Wintour, por el cambio de huso horario y la disciplina de Rosalía en los ensayos y puesta en escena de sus conciertos nos indican que, desgraciadamente, no podremos verla brillar en la gala MET 2026.