Estos son los tatuajes de Camilo y el significado de cada uno de ellos

La moda del tatuaje también ha llegado al mundo de la música y son muchos los artistas que han apostado por llenar su piel de dibujos con sorprendentes historias. El cantante Camilo es uno de los que más ha destacado en este aspecto, pues el colombiano es un gran amante de los tatuajes minimalistas con significado y también compartidos.

A sus 27 años, Camilo sigue demostrando su amor por los tatuajes, por su religión y por su mujer, la cantante Evaluna Montaner. Te explicamos cuáles son los tatuajes de Camilo y cuál es el significado de cada uno de ellos.

Evaluna: el nombre de su mujer

Este es probablemente uno de los tatuajes más característicos del colombiano, que decidió tatuarse el nombre de la que es su mujer, Evaluna Montaner. La pareja contrajo matrimonio el pasado febrero y se han convertido en una de las más sólidas del panorama musical internacional.

De hecho, su esposa es una de las mayores inspiraciones para el cantante a la hora de componer sus canciones y también a la hora de elegir los dibujos de tinta en su piel. "Para siempre", aseguraba Camilo en su cuenta de Instagram cuando anunció que se había tatuado el nombre de Evaluna en el costado.

La hoja

El cantante decidió tatuarse una hoja en el antebrazo derecho. Según explicaba el cantante a GQ México, pretendía simbolizar que "en el Amazonas, y en muchos lugares, hay muchos procesos que hacen que las hojas pierdan su color, su clorofila y sólo quede el esqueleto, y eso muestra lo que es esencial detrás de lo evidente". Así, Camilo pretende dejar atrás lo intrascendente y quedarse con lo principal y lo sustancial.

Barco de papel

En el brazo, el músico cuenta con un sencillo diseño de un barco de papel clásico, un dibujo que simboliza una bonita historia con Evaluna. “Cuando le propuse matrimonio, el símbolo era un barquito de papel y hablaba de cómo yo era un náufrago sin ella. Ella también lo tiene”, explicaba para GQ México.

Rama

Dedicado a su familia, Camilo también ha dibujado en su antebrazo izquierda una rama o tallo de un árbol, intentando representar que siempre están cerca de él. “Es un homenaje a la cocina de mi casa, al café de mi casa en general, la pastelería de mi hermana, la pasta que hacía mi papá y el cuchillo de la cocina de mi mamá”, detallaba.

"Si no canto lo que siento, me voy a morir"

Camilo tiene esta frase de una canción del músico argentino Luis Alberto Spinetta tatuada en el brazo, haciendo referencia a su profesión: "Si no canto lo que siento, me voy a morir". No ha querido detallar mucho su significado, porque considera que queda bastante claro, aunque recuerda que proviene de una canción llamada Barro, tal vez.

Los tatuajes religiosos de Camilo

La religión es una de las inspiraciones que ha motivado los tatuajes del cantante colombiano, que siempre ha demostrado ser una persona muy creyente respecto a su fe. Por ello, muchos de los diseños que Camilo muestra en su piel hacen referencia al cristianismo.

'Selah', una palabra para "deternerse y escuchar"

Es el caso de la palabra hebrea 'Selah', que Camilo tiene tatuada en el antebrazo y que está presente en muchas partes de la Biblia. Este es uno de los tatuajes que el músico comparte con su pareja Evaluna.

“Los salmos son como las canciones y eso se dice al final de cada una. Es como 'silencio', pero silencio adentro como ‘detente y escucha’”, explicaba el intérprete en una entrevista para GQ México, que siempre tiene presente esta lección de vida.

Jesús dudó

En su pecho, el cantante también se ha tatuado la frase 'Jesús dudó' y, aunque el cantante ha dicho que le han regañado mucho por llevarlo, ha admitido también que para él es uno de los atributos más hermosos.

"Él es todo Dios a la vez que es todo humano, y la noche antes que lo fueran a buscar, estaba sentado diciendo: ‘Bueno, si es posible que pase esta vaina que va a pasar mañana’, estaba dudando”. Es otro de los tatuajes evocando a la religión de Camilo, algo que el cantante ha dicho que le ayudó un montón a liberarse. "Si no dudó él, no dudamos nosotros", explicaba.

Yukta Vairagya, sánscrito para definir su propósito

No solo cuenta con frases en hebreo y español, sino que el cantante también tiene una frase tatuada en sánscrito. La tiene en el pecho y, según él mismo explica, hace referencia a 'la verdadera renuncia': "Vairagya es como ‘el incendio’, cuando uno dice: ‘Me cansé de esto voy a quemarlo todo y a perseguir mi propósito’. Y luego está la frase, Yukta Vairagya: que es ‘Cómo, sin incendiar todo eso esté al servicio de mi propósito’. Cuando descubrí ese par de palabras cambió mucho la manera en que yo estaba viviendo y experimentando mi carrera".

Los puntos de sus uñas: ¿tatuados?

Aunque el cantante no ha desvelado si se trata de un tatuaje o no, lo cierto es que los puntos negros de las uñas siempre lo acompañan a todas partes.

Sobre su significado, Camilo desveló que se trata de una referencia a la imagen de Dios: “Amo lo poética y significativa que es la imagen de Dios creándonos desde la materia más simple y sucia de todas, el barro, el polvo… Pensar que sin su soplo seríamos solamente una materia inerte…”, explicaba al ser preguntado en Instagram

Así, el cantante sentenciaba que "los puntitos me hacen acordarme todo el tiempo de la imagen simbólica de Dios con las manos sucias de barro dándome vida. Es un recordatorio diario de qué es lo que me mantiene verdaderamente vivo".

Sus últimos tatuajes

Hace un par de meses, el cantante se hizo tres nuevos tatuajes muy minimalistas. Uno de ellos, donde dice 'I am', lo comparte con su mujer Evaluna. Además, también se tatuó en la mano la palabra "Daksa" y en la pierna la expresión "Good > Perfect" (Bueno > Perfecto).