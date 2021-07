Camilo: "No me creo ningún abanderado de cómo deben ser las cosas"

Camilo: "No me creo ningún abanderado de cómo deben de ser las cosas" // Europa FM

"¿Estás nervioso?". "Muy nervioso", confiesa Camilo al terminar su entrevista con Europa FM. Nervioso porque está a punto de empezar la gira Mis Manos Tours por España, donde pasará los próximos dos meses y medio.

Es la primera gira en nuestro país de la carrera de Camilo, que un día antes de subirse a su primer escenario español, Murcia, recibía la feliz noticia de que Madrid y Barcelona han tenido que ampliar aforo para poder acoger al público que lo quiere ver en directo.

España lo recibe con los brazos abiertos y él está feliz de estar en España.

¿Qué es España para Camilo?

España ha pasado de ser una sorpresa a casi una segunda casa para mí. La sorpresa de la acogida, mucho más rápida de la que creía, y también su generosidad profunda. La gente abre las puertas de su casa a mi obra y a mi música. Es casi como tener aquí una patica y una semilla. Me gusta venir aquí más y más porque estoy enamorado de España.

Ahora vienes tres meses, ¿te dará tiempo a disfrutar?

Ya estoy disfrutando mucho. Aunque el tiempo es cortito, hemos tenido la oportunidad de salir a caminar, de salir a correr, de respirar el aire de acá, de mirar cómo cae el sol, de mirar la vegetación, la arquitectura, los ojos de los niños en la calle…

¿Hay diferencia entre el público español y el colombiano?

Mucha. Entre el público español y el público de todos los lugares. La identidad del público de cada país y de cada cultura es diferente. Es verdad que sólo lo he podido comprobar con la espontaneidad de la calle, pero esta gira va a ser eso. Lo de antes fue un poco de introducción: ‘mucho gusto, mucho gusto’, esto es una especie de abrazo profundo.

¿Se ha venido Evaluna contigo toda la temporada?

Evaluna se ha venido a España porque la extrañaba mucho en los anteriores viajes. Nos hace mucha ilusión. Es una gira que estamos viviendo juntos.

¿Se va a subir al escenario?

Vamos a ver si se anima, yo le estoy diciendo que se suba.

Acabáis de celebrar un año de casados, ¿tiene algo que ver esta relación con que tus letras no sean sexistas como otros artistas colombianos?

Yo hago la música que mi corazón me dicta, desde la honestidad de quien soy. Estoy muy agradecido de que se me permita decir las cosas como las digo, sin tener que buscar otras maneras que no son las mías. De ninguna manera me creo un abanderado de algo que deba ser de otra manera, ni mucho menos. Canto y digo las cosas como las diría y las digo en mi vida cotidiana. Y sí, Evaluna es el foco de mi inspiración. Escribo canciones sabiendo qué cosas le van a hacer sonreír y le van a gustar.

¿Escribes para ella?

Escribo enfocado en ella.

Después de tantos años en la música, ¿genera más presión el éxito o el querer triunfar?

Soy un mal coleccionista de placas, de discos de diamantes, de platinos y oros. Soy un gran regalador de eso, a mi mamá, mi papá, a mi familia, a mi mánager… Los recibo con mucho amor y los expongo y los cuelgo en lugares lejos de la guitarra. A la hora de crear necesito estar lejos de los estándares y de las métricas que son consecuencia. No puedes estar preguntándote: pero ¿esta idea puede ser triple disco de platino? No, porque la respuesta va a ser no. Las ideas vienen en formato semilla, no vienen en formato abedul.

Y tú que regalas tanto tus reconocimientos, ¿qué has hecho con el Grammy?

Con el Grammy me lo supergozo, pero mi casa no está lista, no hemos podido terminar el techo y el Grammy no puede estar ahí porque se moja. Está en el cuarto de invitados de la casa de mi cuñado Mau y de Sara. Está ahí puestico, y cada vez que voy, que me quedo ahí, tengo mi gramicito. Me despierto y digo: ‘Buen día, mundo, tengo un Grammy'.

Vida de rico lleva ya 600 millones de reproducciones en YouTube. ¿Echas de menos el anonimato de la Vida de pobre?

Hay momentos en que sí extraño el anonimato. Momentos minúsculos al lado de lo que es vivir en la bendición tan grande que es vivir la vida que yo vivo, y luego está la otra cosa. Siempre he vivido una vida de rico. Al final depende de los estándares que uno tenga y de lo que signifique el lujo y la riqueza. ¿Viste la parte que dice: ‘éramos ricos y no lo sabíamos’? La familia que yo tengo, la salud de mis papás, la conversa abierta con mi esposa, con mis papás… el pan con tomate… ¿Qué más? El caviar no es tan rico como el pan con tomate, seamos honestos. Es rico, a mí, no me gusta, pero… ¿Verdaderamente una champán muy caro es mucho más rico que una cerveza en la playa? No estoy tan seguro. Los recuerdos más lindos que tengo están en el Chevrolet del 94 de mi papá, que era mucho más difícil de conducir.

Dices que echas de menos el anonimato pero con tu bigote es imposible pasar desapercibido.

Me pasa que con máscara y todo la gente te reconoce. ¿Por qué? No sé, ¿por los ojos? Yo he hecho el ejercicio de probar si es algo físico. Me quito los anillos, me pongo una gorra, me dicen ‘te vi la E’, ‘te vi la ceja', 'te vi los puntitos'... Me divierte mucho y me gusta.

¿Sigue siendo Machu Pichu tu canción favorita del disco?

Hoy no. Ayer y hoy, no. Hoy es KESI. No sé por qué. Machu Pichu ha sido mi favorita durante mucho tiempo. Es muy difícil que cualquier canción compita con la presencia de Evaluna.

¿Te hemos escuchado que eras un enviado por Dios para hacer música?

No, y si me lo ponen lo contradigo. Yo no soy enviado de Dios para hacer música. Me parafrasean un montón. No hay nada más peligroso que un titular. Como hacen lo que quieren con los titulares.... Sí creo que los seres humanos en la tierra somos los pies y las manos de aquello que hay por allí lejos, el absoluto, Dios, el Universo… Todo eso está vivo ahora y nosotros somos quienes lo traemos a la realidad. En esa medida, todos somos enviados de esas totalidad. O crees que eres una casualidad material, que está muy bien que lo creas, pero como en mi caso como no es así, creo que todos tenemos un montón de aquello que es el más allá. En esa medida, creo que todos participamos en el ejercicio divino de la creatividad. En mi caso mi herramienta es la música. Mi hermana es cocinera y pastelera y a través de eso cuenta historias, transmite a mundo. Pero ¿que yo sea el elegido de alguna cosa? De ninguna manera. Soy una persona burda, una persona chiquitita, viviendo cosas extraordinarias.