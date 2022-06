Esty Quesada (Soy una Pringada): "Sufrí abusos sexuales por parte de mi abuela durante 10 años"

Te interesa Cuatro palabras: Soy una pringada da en el clavo con su definición de la gala de los Oscar

Esty Quesada, conocida en redes como Soy una Pringada, es una de las youtubers más irreverentes y no se corta a la hora de opinar sobre cualquier tema o persona.

Ahora la joven de 27 años ha concedido una entrevista para El Mundo en la que ha hecho unas durísimas declaraciones hablando de una de las peores experiencias de su vida: sufrió abusos sexuales por parte de su abuela durante más de 10 años.

Esty ha introducido el tema hablando de su familia, totalmente desestructurada. Su padre murió y su madre, a la que confiesa que odia, no la abandonó físicamente, pero sí emocionalmente: "Era una vida horrible llena de desgracias. Me quería matar. No recuerdo un día en mi vida en el que no tuviese una profunda depresión".

A toda esta situación, se suma la de los abusos sexuales por parte de su abuela: "Fue de pequeña durante más de 10 años. Yo no me acordaba de esto porque tenía recuerdos bloqueados"

"Cuando te hacen eso de niña no se lo puedes contar a tu familia porque piensas que no te van a creer y que te vas a quedar sin apoyo. Por supervivencia tu propio cerebro te lo oculta", ha añadido sobre esta terrible etapa.

Quesada ha explicado que gracias a la terapia consiguió ir desbloqueando estos recuerdos. La joven ha revelado que tenía "unos sueños muy raros", de los que incluso llegó a pensar que tenía esquizofrenia: "Es muy duro porque tienes que volver a bajar a los infiernos, pero la verdad te hará libre".

De hecho, la youtuber ha explicado que su andadura en redes sociales empezó precisamente para huir del infierno que vivía en casa e intentar mantener la cabeza ocupada con otras cosas: "Tendría que estar muerta desde hace años, pero no lo estoy".