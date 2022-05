Eva González, Miss España 2003: su marido, sus trabajos como actriz y sus parejas mediáticas

Aunque dio sus primeros pasos en la televisión gracias al mundo de la moda, la sevillana se ha convertido en una gran comunicadora. Destaca por su naturalidad, su espontaneidad y un talento innato para encandilar a pequeños y mayores.

La Voz ya es su casa. Después de varias ediciones, Eva es sin lugar a dudas la mejor maestra de ceremonias para el talent show. Eso sí, sigue poniéndose nerviosa, sobretodo cuando los coaches no se giran. Lo contó en su charla con Eva Soriano e Iggy Rubín en Cuerpos Especiales.

Miss España en el año 2003

Eva González fue elegida como Miss Sevilla gracias a la formación que obtuvo en la academia de la modelo Raquel Revuelta, donde dio sus primeros pasos en el mundo de la fotografía y la pasarela.

En el año 2003 conseguía el título de Miss España, lo que la convirtió en un gran reclamo para marcas de belleza.

Eva González como Miss España // GTRES

Con solo 23 años, la sevillana comenzaría una carrera en el mundo de la publicidad y la televisión que continúa a día de hoy. El esfuerzo y la entrega han sido sus máximas para seguir trabajando en una industria en la que cada vez hay más competencia. Ha convertido la naturalidad en su sello personal y se nota.

Su marido y su hijo

Eva González está casada con el torero Cayetano Rivera Ordóñez, con el que tiene un hijo de tres años.

Cayetano es hijo de Francisco Rivera Paquirri y Carmen Ordóñez, así que por lo tanto es miembro de una de las sagas de toreros más importantes de España. Tiene tres hermanos, todos conocidos mediáticamente: Julián Contreras, Francisco Rivera y Kiko Rivera.

Eva y Cayetano comenzaron su relación en el año 2006, se casaron en 2015 y en 2018 nació su hijo. Aunque pueden presumir de ser una de las parejas más consolidadas del panorama nacional, los rumores de crisis entre ellos han sonado con fuerza en más de una ocasión.

Su momento más complicado empezó a raíz de la publicación de unas fotografías en la revista Semana en las que se veía al torero compartiendo gestos de complicidad en Londres con una joven canaria llamada Karelys, que más tarde afirmaba en Hola que había mantenido una estrecha amistad con Rivera durante años que se tornó en algo más durante un tiempo. "En el 2014 salimos juntos durante unos meses. Coincidió con su ruptura con Eva", dijo a la revista.

En los planes más próximos de González no está tener otro hijo, pero la presentadora tampoco cierra la puerta de manera tajante. "De momento no quiero ampliar la familia, los niños me salen por las orejas", decía a la revista Pronto, refiriéndose a su papel como presentadora en el talent show infantil.

Otros amores conocidos: Iker Casillas y Arturo Valls

Eva González e Iker Casillas se conocieron en una fiesta en el año 2005 y mantuvieron una relación durante cuatro años.

La modelo acababa de ser coronada como Miss España e Iker despuntaba como un gran portero, así que se convirtieron en una de las parejas más perseguidas de la prensa nacional.

Iker Casillas y Eva González en 2007. // Gtres.

Aunque nunca se pronunciaron sobre su noviazgo, fuentes cercanas a la pareja aseguraban a los medios de aquella época que ambos tenían caracteres muy fuertes y que las discusiones entre ellos fueron el detonante de la ruptura.

Eva González e Iker Casillas // GTRES

Antes de su romance con Iker Casillas, Eva González salió con el presentador Arturo Valls durante unos meses entre 2004 y 2005.

Coqueteo con la interpretación

La lista de campañas de moda y anuncios publicitarios que Eva González tiene en su currículum es bastante extensa, pero también es cierto que ha trabajado como actriz en algunas ocasiones.

Sus trabajos más conocidos en este terreno incluyeron un cameo en un capítulo de Los Serrano, donde interpretaba a una profesora de educación física.

También participó en la serie de comedia La Tira, de laSexta, sin mencionar los numerosísimos programas de televisión que ha presentado. Antes de ser la maestra de ceremonias de La Voz Kids lo fue de MasterChef, el reality culinario de TVE.