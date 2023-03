Ni fama ni dinero: el sencillo sueño de Shakira que sigue manteniendo 20 años después

Es la artista del momento, pero lo cierto es que Shakira lleva casi la mitad de su vida siendo una estrella mundial.

Su música ha pasado por diferentes etapas y esta última, la de las letras de despecho y dolor por la ruptura de su matrimonio, la ha situado en el centro de la opinión pública. Para ella "escribir canciones es como ir al psiquiatra", así que contarle al mundo sus emociones era imprescindible para superar todas y cada una de las fases del duelo. Se estima que ha ganado 22 millones de dólares solo con la Sesión 53 junto al argentino Bizarrap, pero también ha colapsado la industria con Te Felicito, Monotonía y la recién estrenada TQG.

Pero más allá de ser la número 1 y de estar en boca de todos, la de Barranquilla estimaba un futuro para ella mucho más sencillo. Lo contó en 2002 durante una entrevista promocional de Servicio de Lavandería, exitosísimo álbum que contenía temas como Suerte, Ojos así o Te Aviso, Te Anuncio.

"Estuve trabajando igual pero en otro clima, en otro ambiente, con en otro aire... Muy cerca de la naturaleza, y me quedé con ganas de tener algún día un campo. Ese es mi sueño, uno de mis sueños. Si tu me preguntas '¿tu sueño es ser la artista número 1 del mundo?' Pues no, mi sueño es tener un día un campo y poder plantar cebollas, tomates y tener dos perros, muchos libros...", decía en la charla.

Han pasado 21 años de aquellas declaraciones, pero el sueño de Shakira sigue siendo el mismo. En su reciente entrevista con Univision, la artista echaba la vista atrás para recordar cómo imaginaba que sería su futuro cuando era más joven. Tiene 48 años.

"Imaginaba que a mi edad iba a estar en una finca, criando pollos, ordenando vacas, viendo crecer a mis hijos...". Una proyección que le llegó cuando ya era adulta: "de chiquita no, de chiquita imaginaba esto de ahora".

"Quise fabricar mi propio final feliz. Pero de alguna manera yo creo que la vida quiso colocarme en posiciones a veces incómodas para poder darme un entendimiento de como viven los demás. A veces creo que he vivido más de una vida", reflexionaba.

El pasado 2022 supuso una de las "etapas más oscuras" de la vida de Shakira, un agujero del que ha conseguido salir gracias a la terapia, la música y el calor de su entorno. Sus hijos Milan y Sasha se mantienen como su prioridad y precisamente ellos han sido claves para el desarrollo de su música. Milan le recomendó trabajar con Bizarrap y Sasha dibujó la portada de Monotonía en su Ipad. Unos auténticos visionarios. Los mejores consejeros y escuderos de su madre.