Shakira revela el papel de sus hijos, Milan y Sasha, en 'Te felicito', 'Monotonía' y la sesión #53 con Bizarrap

En su primera entrevista en televisión tras anunciar su separación de Gerard Piqué, hace más de medio año, Shakira ha hablado de la importancia de la música como banda sonora de las vidas de las personas. Canciones que pasan de generación en generación, y que ahora están viviendo sus propios hijos, Milan (10) y Sasha (8).

"Que mis hijos lo puedan ver en este momento es fantástico. Es fantástico poder compartir esto con ellos también. Es más, ellos tienen una participación en mi carrera bastante activa porque tienen buenas ideas y porque tienen mucho criterio. Siempre estoy escuchando sus opiniones", ha asegurado.

Las ideas de Milan y Sasha en 'Te felicito' y 'Monotonía'

En el vídeo de Te felicito aparecen ideas que han surgido directamente de las mentes de los pequeños. "Sasha, el menor, tuvo la idea del robot. Y Milan, lo del fuego verde".

Y eso no es todo: "El diseño gráfico de Monotonía, eso lo hizo Sasha en su iPad. Sí, porque no me había gustado lo que me habían enviado los diseñadores de Sony y le dije a Sasha '¿tú que opinas?' y me dijo 'no, mami. Yo te lo hago". Y cogió y se puso en su iPad y me lo mandó y yo se lo mandé a la gente de Sony", confiesa Shakira.

Su sesión con Bizarrap, una sugerencia de Milan

"Creo que los niños tienen una sensibilidad especial y yo los escucho. Lo de la sesión #53 con Bizarrap, es el resultado de una sugerencia de mi hijo Milan. Me dijo 'mami, tienes que hacer algo con Bizarrap, que es el Dios argentino", ha empezado explicando sobre cómo surgió esta colaboración.

"Y le digo 'mira quién me ha escrito'. Y era Bizarrap. Y lo tengo grabado porque tengo un audio de Milan, que se lo envía a mi mánager y le dice 'Jamie, tienes que hacer que mi madre, por favor, cante con Bizarrap. Porque además es él el que me introdujo a la música de Bizarrap. Es lo bueno de tener hijos chiquitos", ríe la artista.

La polémica sobre sus hijos y las canciones de Shakira

Cuando se publicó la sesión con Bizarrap, muchas personas se llevaron las manos a la cabeza recriminando a la artista que no estuviese pensando en sus hijos lanzando letras tan directas contra su padre.

Sin embargo, viendo cómo habla de ellos en esta entrevista, Milan y Sasha no solo son conscientes del trabajo de su madre, sino que la apoyan y le dan su propia opinión sobre su trabajo.