La familia de Michael Jackson: nueve hermanos, dos matrimonios y tres hijos

Jaafar Jackson, Prince Jackson y Jermaine Jackson en la premier de Michael | Getty Images

El rey del pop se ganó este título gracias al impacto de su música en la industria, pero, para entender su recorrido como artista no podemos olvidarnos del peso que tuvo en su vida su familia.

Michael Jackson es el octavo de sus hermanos, siendo un total de nueve, todos ellos relacionados de una u otra forma con la música.

Sus padres, Joseph (Joe) Jackson y Katherine Jackson formaron su familia en Gary, Indiana, sin imaginarse siquiera que habían traído al mundo a artistas que revolucionarían el panorama.

De hecho, antes de que Michael emprendiera su camino en solitario, cinco de los hermanos formaron The Jackson 5, siendo todo un éxito con temas como I want you back, ABC y I'll be there.

Los Jackson Five

El grupo fue fundado en 1968 por Joseph Jackson y desarrollaron su repertorio dentro del R&B, el soul, el funk y el disco.

Sus integrantes fueron los cinco hijos mayores de la pareja: Jackie, Tito, Jermaine, Marlon y Michael. Sin embargo, en 1975, al cambiar la banda de sello discográfico, Jermaine deja el grupo y fue sustituido por Randy Jackson, cambiándose el nombre del grupo a The Jacksons.

Jackie Jackson (74 años)

Jackie Jackson en la premier de 'Michael' | Getty Images

Antes de formarse los Jackson Five, Jackie, el segundo de los hermanos, formó un grupo junto a Tito y Jermaine, al que luego se unieron Milford Hite y Reynaud Jones, tomando el nombre de The Jackson Brothers.

De hecho, antes de que Michael entrara a formar parte de la banda, él era el tenor del grupo. Sin embargo, una vez el rey del pop se instauró como vocalista, pasó a encargarse de los coros y de acompañarle con la guitarra.

No fue hasta que Michael inició su carrera como solista que logró volver tomar su rol de vocalista. Actualmente, trabaja como productor discográfico de su propio sello y tiene cuatro hijos.

Tito Jackson (70 años)

Tito Jackson en una gala de premios | Gtres

Aunque fue el guitarrista principal y corista del grupo, Tito Jackson también tuvo una carrera en solitario enfocada al blues y al funk.

Tuvo un total de tres hijos, pero desgraciadamente murió en 2024 por un ataque cardiaco.

Jermaine Jackson (71 años)

Jermaine Jackson en la premier de 'Michael' | Getty Images

El cuarto hermano fue Jermaine Jackson, quien, al cambiar el grupo de discográfica, decidió iniciar su recorrido en solitario, teniendo bastante éxito con el álbum Let’s Get Serious. No obstante, volvió a la banda en 1984.

Con sus hermanos, tocaba el bajo y era covocalista en algunas canciones.

Además, en 2025 fundó un museo en honor a Michael Jackson y ha tenido siete hijos, entre ellos, Jaafar Jackson, quien interpreta al rey del pop en la cinta Michael.

Marlon Jackson (69 años)

Marlon Jackson en un primer visionado de 'Michael' | Getty Images

Dentro de la banda, se encargó principalmente de los coros, pero intentó una carrera como solista en 1987 con el disco Baby Tonight.

Sin embargo, acabó enfocándose en los negocios, creando incluso un canal de televisión y dirigiendo una fundación dedicada a promover la paz. En total ha tenido tres hijos.

Además, tuvo un hermano mellizo, Brandon, que falleció pocas horas después del parto.

Randy Jackon (64 años)

Randy Jackon en un evento | Getty Images

Steven Randall "Randy" Jackson fue quien ocupó el lugar de Jermaine Jackson durante su ausencia, encargándose de la percusión y teclados y los coros.

En 2018 fundó junto a su hermana Janet Jackson un sello discográfico orientado a lanzamientos independientes.

En solitario apenas tuvo éxito como solista y tuvo un total de cuatro hijos.

Sus otros hermanos

Rebbie Jackson (75 años)

Rebbie Jackson en los BET Awards | Getty Images

La mayor de los hermanos, Rebbie Jackson comenzó su carrera en 1974, actuando junto a sus hermanos, pero después emprendió su propio camino. Su tema más conocido fue Centipede, el cual escribió Michael Jackson, y tuvo un total de tres hijos.

La Toya Jackson (69 años)

La Toya Jackson en un evento de moda | Gtres

La Toya Jackson ha construido una carrera en solitario con nueve álbumes, ha participado en realities como Big Brother Celebrity y ha escrito un libro autobiográfico. Además, ha sido ojo de la prensa rosa por el carácter abusivo y controlador de su exesposo Jack Gordon.

Janet Jackson (59 años)

Janet Jackson en un evento contra el cancer | Getty Images

Por último, la pequeña de la familia es Janet Jackson, siendo la más exitosa de la familia, después de Michael, sobre todo en los años 80 y 90. Ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo y tuvo éxitos como That’s the Way Love Goes o Together Again. Además, ha tenido un hijo y ha sido reservada con su vida privada.

Joh'Vonnie Jackson (51 años)

Por último, Joh'Vonnie Jackson es hermanastra de Michael Jackson, fruto de una relación de Joe Jackson fuera del matrimonio. Dentro de la música ha hecho algunas publicaciones, pero no logró éxitos relevantes.

Dos veces casado

Lisa Marie Presley

Lisa Marie Presley y Michael Jackson en el Palacio de Versalles | Getty Images

Volviendo a centrarnos en Michael Jackson, el cantante estuvo casado en dos ocasiones, siendo Lisa Marie Presley su primera mujer. La cantante era hija del mítico Elvis Presley, pero no tuvo demasiado éxito en su carrera.

La pareja fue acusada de haberse casado por interés con el objetivo de limpiar la imagen de Michael y tratar de impulsar la carrera de ella. Su matrimonio tuvo lugar en 1994, pero se separaron dos años después, siendo las adicciones y las acusaciones de abuso de menores hacia Michael lo que dinamitaron la relación.

Debbie Rowe

Debbie Rowe y Michael Jackson con sus dos hijos | Gtres / Splash News

Su segundo matrimonio fue con la enfermera Debbie Rowe en 1996, quien trabajaba con el médico de Michael y fue madre de dos de sus hijos.

Durante su relación, que duró hasta el 2000, la pareja fue acusada de que sus hijos no eran biológicos, pero nunca se aportaron suficientes pruebas para demostrarlo. Sin embargo, tras la separación, Debbie Rowe confesó que sus hijos habían sido concebidos por inseminación artificial y que nunca fueron una pareja real.

Además, la enfermera reconoció que ella no quería convertirse en madre, sino que solo buscó cumplir el deseo de Michael, por lo que renunció a la custodia de los hijos.

Los hijos del rey del pop

Prince y Paris Jackson

Prince Jackson en la premier de 'Michael' | Getty Images

Los hijos de esta relación fueron Prince Jackson (29 años) y Paris Jackson (28 años). El primero de ellos, tiene una empresa de producción de vídeos musicales y puso en marcha una fundación sin ánimo de lucro, Heal Los Angeles Foundation, con el objetivo de continuar el legado de su padre y proporcionar medicamentos y soporte a niños sin recursos.

Paris Jackson en un evento de moda | Getty Images

En cuanto a Paris Jackson, es la más popular de sus hijos y, además de haberse convertido en una auténtica celebrity, ha hecho sus pinitos en el mundo de la música. Dentro de la música, trabaja como cantante con el sello Public Records y lanzó su primer sencillo en 2020, Let Down.

Bigi Jackson

Bigi Jackson junto a su hermano Prince Jackson en la premier de 'Michael' | Getty Images

El tercero y último de sus hijos de Michael Jackson es Prince Michael Jackson II, también conocido como Bigi Jackson (22 años). Nació por voluntad del artista con un método de gestación subrogada.

Es el más desconocido de los tres y, aunque sí se le ha visto en eventos relacionados con el medio ambiente y homenajes a su padre, lleva una vida mucho más discreta.

No fue así cuando su padre protagonizó aquellas incómodas imágenes asomándolo cuando era un bebé a la ventana de un hotel en Berlín, instantáneas que dieron la vuelta al mundo y generaron un sinfín de titulares.