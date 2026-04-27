Qué opina Paris Jackson sobre 'Michael', el biopic sobre su padre: "Es un mundo de fantasía"

Te interesa El turbulento rodaje de 'Michael': polémicas y un guion imposible

Michael era uno de los biopics sobre artistas más esperados. La historia de Michael Jackson desde los Jackson Five hasta finales de los 80 ha conquistado el corazón de los fans, pero hay muchos entresijos detrás que sacuden la familia del artista.

Entre las familiares que no han participado en la película ni en su despliegue se encuentran Janet Jackson, hermana del artista, y Paris Jackson, hija del Rey del Pop. Y esta última ha sido contundente con su opinión sobre la película acerca de su padre.

Hasta ahora, la artista se ha mantenido callada por los fans, pero ha terminado por compartir su opinión a través de redes sociales: "No he dicho nada hasta este momento porque sé que muchos de vosotros vais a estar contentos con ella". "La película está dirigida a una sección muy específica de los fans de mi padre que todavía viven en esa fantasía, y van a estar felices con ella", ha compartido.

Así, ha explicado que todo está narrado de una manera más "edulcorada" de lo que ocurrió realmente: "Estas biografías son Hollywood. Es un mundo de fantasía. No es real, pero te lo venden como si lo fuera".

"La historia está controlada, hay muchas inexactitudes y muchas mentiras directamente", defiende Paris. Fue en 2025 cuando leyó el primer borrador del biopic, y aunque le hizo apuntes a Antoine Fuqua, director del filme, no se tuvieron en cuenta.

"No fui escuchada"

Paris Jackson no se siente cómoda formando parte del proyecto, y prefiere respetar sus valores: "Eso no va conmigo. No me gusta la deshonestidad. Hablé, pero no fui escuchada".

No obstante, ha pedido que la gente disfrute de Michael: "Ya está, a vosotros os va a gustar la película. Id a verla, disfrutadla, haced lo que queráis, pero dejadme fuera".

Paris Jackson siempre ha sido acusada de guardarle rencor a su padre, y de ello también se ha defendido en el vídeo que ha compartido: "Mucha gente dice que odio a mi padre o que le guardo rencor… eso no es verdad". "Prefiero la honestidad antes que las ventas o el beneficio económico", ha defendido.