Una fiesta de tres días y Charli XCX y Elton John como invitados: así será la gran boda italiana de Dua Lipa y Callum Turner

Te interesa Dua Lipa y Callum Turner se casan en una boda íntima en Londres

Dua Lipa se prepara para el verano nada menos que dando un gran paso a su relación: la artista se ha casado con Callum Turner en una ceremonia íntima celebrada en Londres, pero pronto dará la gran fiesta que merece este matrimonio.

La intérprete de Houdini se dio el 'Sí, quiero' en el Old Marylebone Town Hall el domingo 31 de mayo después de dos años de noviazgo con el actor. Pero según adelanta el Daily mail, la pareja volverá a pasar por el altar con una gran celebración en Italia.

La cantante y el actor planean una fiesta de tres días esta primera semana de junio, la pareja celebró su íntima ceremonia civil. Según el citado medio, no se habría escatimado en gastos para el gran día, y se dice que la pareja ha reservado una planta entera de suites en el lujoso hotel Villa Igiea de Palermo, con vistas al mar Tirreno.

La ceremonia tendrá lugar en la Villa Valguarnera, del siglo XVII, quizás la más suntuosa de las villas de Bagheria, un pueblo idílico situado a dieciséis kilómetros de la capital.

Invitados de altura y un vestido fantástico

Elton John, Mark Ronson y Charli XCX figuran entre las estrellas de la música que asistirán, junto con Donatella Versace y Simon Porte Jacquemus del mundo de la moda.

Según el Daily Mail, antes de la boda la cantante habría viajado a Italia para reunirse con Donatella y ultimar los detalles del vestido de novia. Según el diseñador, sus amigos están convencidos de que Dua lucirá un vestido de Atelier Versace hecho a medida.