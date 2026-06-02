Taylor Swift confirma los rumores y anuncia la canción 'I Knew It, I Knew You' para 'Toy Story 5'

Taylor Swift también se cuela en Toy Story 5.

La cantante ha confirmado los rumores y ha anunciado en redes I Knew It, I Knew You, su canción para la banda sonora de la película de Pixar. La intérprete ha publicado una galería con una foto suya y varias imágenes del cartel junto a un comentario sobre la composición, escrita y producida junto a Jack Antonoff.

"Siempre he soñado con escribir para estos personajes a los que he adorado desde que era una niña de cinco años", dice en su publicación sobre el tema inspirado en el viaje continuo que la vaquera Jessie inició en Toy Story 2.

"Me enamoré al instante de Toy Story 5 cuando tuve la suerte de verla en sus primeras etapas de desarrollo, y escribí esta canción nada más llegar a casa después de la proyección", señala la intérprete sobre el tema que estará disponible en plataformas el viernes 5 de junio y que supone un acercamiento a sus raíces country de la cantante. "A veces simplemente lo sabes", añade.

Andrew Stanton, director y guionista de Toy Story 5, habló de Taylor Swift en la presentación de la película celebrada este lunes 1 de junio.

"La conexión de Taylor Swift con Jessie y la forma inmediata en que entendió lo que el personaje estaba atravesando fue innegable"

“Es increíble lo importante que ha sido contar con Taylor para escribir e interpretar esta canción. Su conexión con Jessie y la forma inmediata en que entendió lo que el personaje estaba atravesando fue innegable", dijo el cineasta al hablar de la canción "profundamente ligada a Toy Story". "Tanto es así que, al escucharla por primera vez, sentí al instante que siempre había estado ahí, como un pariente perdido hace mucho tiempo. Fue el destino”.

Toy Story 5 se estrena el miércoles 17 de junio y contará con la presencia de otro cantante. Bad Bunny será Pizza con Gafas de Sol en Toy Story 5.