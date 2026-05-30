Cuándo son los 10 conciertos de Bad Bunny en Madrid: las fechas de su residencia en el Metropolitano

Te interesa Todo comenzó con una silla de plástico: el fenómeno Bad Bunny llega a Madrid

Bad Bunny por fin aterriza en Madrid con su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour tras actuar en Barcelona los días 22 y 23 de mayo. Ahora, el puertorriqueño comienza una residencia de diez conciertos en la capital española, en concreto en el Riyadh Air Metropolitano. Actuará los días 30 y 31 de mayo y 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio.

Todas las fechas de conciertos de Bad Bunny en Madrid

Sábado, 30 de mayo de 2026

Domingo, 31 de mayo de 2026

Martes, 2 de junio de 2026

Miércoles, 3 de junio de 2026

Sábado, 6 de junio de 2026

Domingo, 7 de junio de 2026

Miércoles, 10 de junio de 2026

Jueves, 11 de junio de 2026

Domingo, 14 de junio de 2026

Lunes, 15 de junio de 2026

El impacto de Bad Bunny en Madrid

Dos conciertos coinciden con la visita apostólica de León XIV en España, ya que el papa estará en Madrid entre el 6 y el 9 de junio. Por su parte, Bad Bunny actuará en la capital los días 6 y 7 de junio. Esto ha desatado una oleada de reservas de alojamiento. De hecho, la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) prevé una ocupación media del 81,82 % entre el 5 y el 9 de junio.

En total, se espera la asistencia total de 500.000 personas a los conciertos de Bad Bunny en Madrid, de las cuales un 40 % podrían ser fans procedentes de fuera de la región, según datos de Europa Press. Por este motivo, Noche Madrid estima que estos shows generarán un impacto económico total de unos 200 millones de euros en la ciudad. Además, los bares, restaurantes y cafeterías ingresarán entre 14 y 28 millones de euros, según Hostelería de Madrid.

Más allá de los datos económicos, el alcance de Bad Bunny es artístico, cultural y lingüístico

Según una investigación de la Universidad Nebrija, el puertorriqueño ha llegado a más oyentes no hispanohablantes que ninguna política de promoción lingüística reciente. Bad Bunny "articula y amplifica el reconocimiento global del español a través de la música", defiende el Observatorio Nebrija del Español (ONE).