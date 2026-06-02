Rayden descubre el casting de una película al que se presentó Eva Soriano: "Al final no pudo ser pero lo hizo muy muy bien"

El ciego que describía el mundo es la nueva novela de Rayden. El músico y novelista llega a las librerías el jueves, 4 de junio —en plena Feria del Libro— y para hablar de su nuevo disco ha venido este martes a Cuerpos especiales.

El madrileño cuenta en este libro la historia de una persona ciega que recupera la vista y que lo que más desea es viajar, lo único que necesita es un taxista, quien termina por ser el ciego de la historia.

"La gente que no ve la vida de frente es más ciegos que la que nunca ha podido encontrar eso", ha contado a Eva Soriano y Nacho García consciente de que todos tenemos nuestra ceguera.

No es lo mismo ver que mirar, dice el mantra de la novela basada en su canción Haz de Luz. "Se inspira en la historia de una chica, Lucía, que se estaba sometiendo a un tratamiento experimental para ver por primera vez. Y ella, ante la imposibilidad de ver, dijo ¿Y si no me gusta lo que veo? Seguro que esa persona sabía experimentar todas las experiencias pero lo de ver era lo único que le daba pavor", ha añadido.

Para promocionar este libro, como ya pasó en los anteriores, Rayden ha contado con la voz de su hijo. "Ya es una tradición", ha dicho consciente de que le queda poco para poder contar con él. "Cuando le cambie la voz va a ser un palo, pero de momento hay que aprovechar, es la gallina de los huevos de oro", ha dicho sobre el pequeño de 10 años, que parece haber heredado su pasión por la música y las letras.

Diego escribe sus propios cómics —ya que no le dejan jugar a la consola a diario— y le gusta tocar la batería. "Apunta novelas", ha dicho orgulloso sobre el pequeño al que no descarta llevar de gira y que, como fan de Cuerpos especiales, pidió a su padre que le diese un regalo de su parte al equipo por los 1.000 programas que celebran este martes.

Chiquita Movida y la película con Eva Soriano

Además de El ciego que describía el mundo, que presentará también en la Feria del Libro, Rayden está inmerso en el proyecto musical Chiquita movida, que reconoce está disfrutando al máximo. "Es muy estimulante porque es empezar de nuevo y está siendo muy estimulante", ha dicho el músico, que se ha reunido con los compañeros de su proyecto en solitario pero ahora disfruta de otra manera.

"En solitario era como el padre que llevaba el pan a casa pero ahora somos seis que tenemos las mismas condiciones", ha dicho el cantante que ahora juega con ventaja. "Está todo muy engrasado para una cosa más emergente".

No terminan ahí los proyectos de Rayden, que también está como asesor en el rodaje de la película El acercamiento de la mujer cactus y el hombre globo, basada en la novela homónima que además se inspira en la canción La mujer cactus y el hombre globo.

"Todo salió de un fallo predictivo del WhatsApp", ha contado sobre esta especie de matrioska que le está dando grandes alegrías y en la que Eva Soriano tiene una cierta conexión. "Hay alguien de este programa que está sentado a mi lado que le hicieron un casting para cierta película adaptada de cierta novela adaptada de cierta canción...", ha dicho entre risas.

"Lo hizo muy bien, al final no pudo ser pero lo hizo muy muy bien", ha añadido dando una viso a los directores y directoras de España: "Estáis perdiendo dinero". "Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia pero ya está dicho", ha dicho ante de despedirse con un divertido juego de canciones y adaptaciones. ¿Qué sería para Rayden la canción Debí Tirar Más Fotos de Bad Bunny? ¿Y Superestrella de Aitana? ¿Qué hay de Opa voy a hacer un corral de El Koala? ¡No te pierdas las tramas!